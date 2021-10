Francesco Agresta: nuovo acquisto per l’Agropoli

Scenderà in campo domani pomeriggio, alle ore 15:30, l’Agropoli opposta nella quarta giornata del girone C di Eccellenza alla Scafatese. I delfini, in attesa del big match del massimo torneo regionale dilettantistico, hanno annunciato nella serata di oggi un nuovo acquisto. Si tratta del cilentano Francesco Agresta già a disposizione del tecnico Giuseppe Cianfrone. Questo l’annuncio dello stesso sodalizio, reduce dal successo con il Costa d’Amalfi, caro al presidente Nicola Volpe e Carmelo Infante.

Francesco Agresta, il cilentano approda ai delfini, il comunicato della società

L’US Agropoli 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Agresta per la stagione 2021/2022. Classe ’90, cilentano doc, Agresta è un centrocampista di assoluto livello. Lo dimostra una carriera importante nella quale ha calcato campi di Serie D e Serie C.

Le prime parole del calciatore cilentano

“Sono molto felice di essere giunto ad Agropoli – ha detto il calciatore – essere qui è un grande orgoglio soprattutto per me che sono un cilentano. E’ un anno importante questo del centenario e ho voglia di fare subito qualcosa di importante per questa città. La trattativa è stata chiusa subito perchè ho capito subito la grande volontà di far bene da parte di questa società”.