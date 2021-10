Us Agropoli: domani al Guariglia arriva il Costa d’Amalfi

Si torna in campo domani, dopo gli anticipi odierni, nel torneo di Eccellenza che vedrà in campo l’Us Agropoli ricevere il Costa d’Amalfi. Nel girone C, inoltre, impegno casalingo anche per la Virtus Cilento che ospiterà il Castel San Giorgio e intreccio tra Alfaterna-Buccino Volcei.

Us Agropoli: le parole del tecnico Cianfrone

“Sabato sera abbiamo sentito il calore dei tifosi durante la presentazione in piazza Vittorio Veneto. I ragazzi sono carichi e si aspettano tante persone allo stadio per la prima vera partita casalinga. Veniamo da una settimana di riposo ed in questo ci sono sia aspetti negativi che positivi ma i ragazzi hanno lavorato bene e sono pronti per la prossima partita. Affrontiamo una squadra in salute con gente che corre e si mette a disposizione del mister. Bisogna entrare in campo al 100% e non sottovalutare nessuna partita”.

Le gare di oggi

Nel terzo turno di Eccellenza sorrisi oggi per la Scafatese, prima a punteggio pieno con 9 lunghezze, che, dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 sul campo del Salernum strappa i tre punti nella ripresa, vincendo per 1-4. In rete per i canarini Iannini, al 60′, raggiunto dal pari di Marrocco, dieci minuti dopo. Poi gli ospiti allungano con il solito Malafronte, al 78′, e l’ex Cammarota sul gong finale. ​

Blitz in esterna anche per l’Angri, terzo a 6 punti, che regola per 0-3 il Sant’Agnello. Per i grigio-rossi decisivi i sigilli di Varsi, Del Sorbo e Guillari.

Successo anche per il San Marzano che in casa batte per 3-0 contro la Calpazio.

Partenza sull’acceleratore per i blaugrana, secondi a quota 8, grazie a Meloni al 12′ e Spinola al 31, su rigore, nel secondo tempo poi è lo stesso Meloni, doppietta personale, a chiudere i conti dopo 6 giri di lancette.

Sconfitta di misura invece per il Faiano piegato dal Vico Equense: ai napoletani basta il guizzo di Marino al 18′ per avere la meglio.