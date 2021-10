La Polisportiva Santa Maria ieri ha incrociato in campionato il Paternò, nel turno infrasettimanale del girone I di Serie D. Nella quarta giornata pari al “Carrano” tra i giallorossi ed i siculi con Maggio a segno per i cilentani. La scorsa domenica, invece, nel terzo turno del torneo la squadra del tecnico Nicoletti è stata beffata nei secondi finali, al “Simonetta Lamberti”, dalla Cavese. Proprio la squadra aquilotta, guidata dall’ex Agropoli e Gelbison Pino Ferazzoli, sarà l’avversaria della Polisportiva Santa Maria in Coppa Italia. Polisportiva Santa Maria e Cavese si affronteranno, infatti, nel secondo turno della manifestazione legata al campionato di quarta serie il prossimo 3 novembre al “Carrano” di Santa Maria di Castellabate. Questa la nota diffusa dalla stessa società della cittadina di “Benvenuti al Sud”.

Polisportiva Santa Maria: intreccio in Coppa con la Cavese

A seguito del Comunicato Ufficiale n° 7 del 07/10/2021 emesso dalla LND – Dipartimento Interregionale, si comunica che il prossimo turno di Coppa Italia, valido per i trentaduesimi, sarà disputato in data 03 novembre tra Polisportiva Santa Maria e Cavese presso lo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate.

Gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale

1) Montebelluna-Caldiero Terme

2) Levico Terme-Cartigliano

3) Delta Porto Tolle-Union Clodiense

4) Virtus Ciseranobergamo-Arzignano

5) Derthona-Fossano

6) Novara-Pontdonnaz

7) Sporting Franciacorta-Breno

8) Castellanzese-Caronnese

9) Caravaggio-Ponte S. Pietro

10) Fanfulla-Vis Nova Giussano

11) Progresso-Coreggese

12) Forlì-Ravenna

13) Vado-Sanremese

14) Real Forte Querceta-Prato

15) Seravezza-Sestri Levante

16) San Donato Tavarnelle/Lornano Badesse-Follonica Gavorrano/Pianese

17) Scandicci-Flaminia

18) Sporting Trestina-Foligno

19) Recanatese-Tolentino

20) Chieti-Sambenedettese/Porto D’Ascoli vs Notaresco

21) Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

22) Cynthialbalonga-Aprilia

23) Trastevere-Vis Artena

24) Lanusei-Torres

25) Audace Cerignola-Giugliano

26) Altamura-Molfetta

27) Casarano-Bitonto

28) Sorrento-Gladiator

29) Santa Maria Cilento-Cavese

30) Cittanova-Francavilla

31) Fc Messina-Acireale

32) Trapani-Licata