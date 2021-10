Laureana, un locale gratis per la Pro Loco

LAUREANA CILENTO. Un locale per la Pro Loco di San Martino. A concederlo – ancora una volta – l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Serra. L’esecutivo ha scelto di accogliere la richiesta dell’associazione di stipulare un contratto di comodato gratuito per la sede anche per il 2022.

L’immobile concesso, sito in viale San Martino, resterà comunque nella disponibilità dell’Ente, ma potrà essere utilizzato dall’associazione per fini associativi. Ciò in considerazione dell’importante lavoro svolto dalla Pro Loco, impegnata ad organizzare eventi, manifestazioni e attività di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

Nelle scorse settimane perplessità sulla sede della Pro Loco erano emerse polemiche (leggi qui). I consiglieri di minoranza, infatti, avevano contestato la scelta dell’Ente di assegnarla ad un’associazione di Agropoli, di fatto rischiando che a privarsene fossero gli anziani del circolo sociale.