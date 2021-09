Futani tutela le castagne: accesso limitato alle aree montane

FUTANI. Il Comune di Futani tutela il suo patrimonio agricolo e in particolare le castagne. Il sindaco Aniello Caputo, come ogni hanno, con la quale vieta il transito ai non residenti alle aree montane del Comune. Il provvedimento è valido per tutto il periodo della raccolta, fino al 15 novembre prossimo. Interessate le strade Lamia – Liepari, Santa Maria del Lambro – Ferrari, Santa Ruminica – Valle del Barone e la strada Interpoderale della Cavallara.

Futani tutela le castagne: il provvedimento

L’ordine del sindaco di Futani è finalizzato alla tutela delle castagne ma anche a garantire più sicurezza considerato che durante il periodo di raccolta delle castagne il traffico veicolare aumenta e le strade montane non hanno le caratteristiche strutturali idonee per il transito di un numero notevole di veicoli.

Le regole

Potranno accedervi soltanto gli autoveicoli dei residenti nel Comune di Futani, e quelli delle aziende agricole servite da tali arterie.

Nel Comune cilentano è anche vietata la raccolta funghi e prodotti del sottobosco ai non residenti. Chi trasgredisce alle ordinanze comunali rischia una sanzione di 168 euro. Nella zona sono anche presenti telecamere di videosorveglianza per stanare i trasgressori.