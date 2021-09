Cilento Academy: tanti i talenti sfornati dal settore giovanile cilentano

Negli ultimi anni sono stati diversi i talenti usciti dal settore giovanile della Cilento Academy. Alcuni di loro sono approdati ad esempio a Salernitana e Benevento: in tal senso la stessa realtà ha diffuso la seguente nota.

Cilento Academy: tanti i talenti messi sfornata dal settore giovanile cilentano

Continuano i passaggi per affrontare esperienze importanti in settori giovanili di Società professionistiche, di giovani calciatori della Cilento Academy. PAOLINO Marco e CORREALE Aniello, classe 2008, approdano al Settore Giovanile della SALERNITANA CALCIO 1919. Molti ragazzini stanno facendo queste esperienze ormai da diversi anni, ad iniziare da ZERILLO Luigi, anno 2006, ragazzo talentuoso, passato alla compagine SALERNITANA, nel cui vivaio sta facendo molto bene, fino a guadagnarsi la fascia di Capitano, di DI SANTI Anna Carmen, anno 2006, APOLITO Asia, Anno 2007, anche loro passate dal vivaio CILENTO ACADEMY, al vivaio, SALERNITANA, lo scorso anno, MONDELLI Marco e MAIESE Mattia, anno 2009, approdati da qualche mese al BENEVENTO CALCIO, due giovanissimi talenti che consapevoli dei sacrifici da affrontare non hanno voluto rinunciare a questa esperienza nata da alcuni stage fatti durante il periodo estivo.

I fiori all’occhiello

PAOLINO Marco, piccolo talento di Casal Velino, cresciuto nel vivaio delle Cilento Academy, già da tempo seguito da CLUB professionistici, con il sogno come tutti i ragazzini di puntare in alto, i ragazzini sono abituati all’idea che per ora deve sempre prevalere l’iedea del divertimento, con la consapevolezza che per avere soddisfazioni e risultati nella vita occorre impegnarsi molto ed alla fine comunque vada l’esperienza serve ad arricchire il bagaglio di ognuno di loro. CORREALE Aniello, altro piccolo talento di Ceraso, pure lui cresciuto nel vivaio CILENTO ACADEMY. ragazzino molto riservato, negli anni mai assente agli allenamenti, a prescindere dalle condizioni meteo, con sacrificio, anche da parte della famiglia, ha affrontato per anni un viaggio di almeno tranta minuti per raggiungere Casal Velino.

Grande entusiasmo nel gruppo Cilento Academy, portare dei giovani Cilentani a fare queste importanti esperienze, è motivo di orgoglio di appagamento al lavoro svolto da tutto lo STAFF. Nel frattempo, sono partiti gli allenamenti per tutti i gruppi e si coglie l’occasione per sottolineare che sono aperte le iscrizioni ed è anche possibile far eseguire delle prove ai Bambini che si avvicinano al Calcio per la prima volta. Per informazioni e-mail:asdcilentoacademy@libero.it