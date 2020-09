Cilento Academy: due giovani cilentane approdano alla Salernitana

Grande soddisfazione in casa Cilento Academy, realtà di Casal Velino presiueduta da Adriano Maffongelli. La scuola calcio Elite, che da anni sforna elementi interessanti approdati in club importanti, si è lanciata ormai anche nel calcio femminile. In casa Cilento Academy, infatti, diverse le ragazze iscritte con due giovani approdate ufficialmente, nei gironi scorsi, alla Salernitana. Lo stesso sodalizio cilentano si sta lanciando, negli ultimi tempi, in un ramo poco fertile in ambito provinciale. Solo due le realtà consolidate ormai: il Sant’Egidio, unica salernitana in Serie C di calcio ad 11, e la Salernitana Femminile, uno team nel futsal della provincia a militare in Serie A2. Carmen Di Santi e Asia Polito dopo la militanza con la Cilento Academy sono passate alla Salernitana, che nel campo femminile vede la sua squadra militare nell’Eccellenza campana. Questo l’annuncio diffuso dalla stessa realtà cilentana, che comunica il passaggio di Carmen Di Santi e Asia Polito in granata.

Calcio femminile: Carmen Di Santi e Asia Apolito passano alla Salernitana

Carmen Di Santi, classe 2006, e Asia Apolito, classe 2007, sono ufficialmente calciatrici dell’ U.S. Salernitana. Le abbiamo viste crescere sui nostri campetti attraverso il gioco, l’impegno, determinazione e tanta tanta educazione. Diamo questa notizia con grande orgoglio ma anche un piccola lacrimuccia perché sentiremo la loro mancanza. Ma continueremo a seguire e a tifare per le nostre piccole GRANDI frecce granata!!! In bocca al lupo ragazze e soprattutto buon divertimento.

Il post della Cilento Academy

Giuseppe Di Martino in ritiro con la Casertana

Nei giorni scorsi, invece, lo stesso sodalizio cilentano aveva omaggiato Giuseppe Di Martino, giovane classe 2003 cresciuto nella Cilento Academy. Il calciatore, già in forza al settore giovanile della Casertana, a suon di goal ha attirato a sé l’attenzione dello staff tecnico della prima squadra. Il giovane svolgerà il ritiro con il club campano.