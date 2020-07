Nel mondo del calcio giovanile, in ambito regionale, da anni si è fatta spazio la Cilento Academy. La società cilentana, presieduta fino a ieri da Raimondo Zerillo ed in precedenza da Eros Lamaida, grazie all’ottimo lavoro svolto e ai buonissimi risultati raggiunti era stata nominata Scuola Calcio Elite. Il sodalizio cilentano, che aveva abbracciato anche la causa della promozione del calcio femminile, da oggi ha un nuovo presidente. Adriano Maffongelli, ex dirigente di Gelbison e Virtus Cilento, è infatti il nuovo numero uno della Cilento Academy. Queste le parole del massimo dirigente della realtà cilentana che sforna da tempo giovani interessanti.

Cilento Academy, la soddisfazione del nuovo presidente Adriano Maffongelli

“Sono felice della nomina a presidente in questo che è un gruppo che sta lavorando bene da anni. Cercherò di mettere al servizio della Cilento Academy la mia esperienza, soprattutto a livello dirigenziale. Sarà importante strutturare bene una realtà che si sta ampliando. La nostra compagine infatti, ha allargato i suoi confini, in ambito giovanile, toccando tanti comuni del nostro territorio. Per il futuro sarà fondamentale capire come e quando si potrà ripartire, dopo il lungo periodo di stop. Teniamo a portere in alto il nome di questo sodalizio e dei nostri giovani. Alla ripresa lavoreremo, anche, per stringere eventuali collaborazioni con società professionistiche“.

Il benvenuto del dirigente dei cilentani Sabato Ciardo

“Quello di Adriano Maffongelli è sicuramente un ingresso importante all’interno della nostra famiglia. La sua grande competenza nel mondo del calcio si rivelerà di estrema utilità, visto che da molti anni si è distinto in società di livello del nostro territorio come Gelbison e Virus Cilento. Adriano da oggi entra a far parte ufficialmente di un gruppo molto affiatato che freme per ripartire nel migliore dei modi, dopo un periodo difficile che speriamo tutti vivamente si sia concluso“.