Agropoli, ennesimo incidente in via Colombo: giovane ferito

AGROPOLI. Ennesimo incidente in via Colombo, ancora una persona investita sull’attraversamento pedonale all’incrocio con via Pio X. Questa volta a rimanere ferito un giovane del posto. I presenti gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno fatto scattare l’allarme al 118 che è intervenuto sul posto.

Incidente in via Colombo, i soccorsi

Il ragazzo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, per fortuna le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi. Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia Municipale.

Le polemiche

Ciò che maggiormente sta provocando rabbia e indignazione è la pericolosità dell’incrocio di via Colombo, dove ormai sovente accadono incidenti stradali, dovuti talvolta alla scarsa attenzione di automobilisti e pedoni, altre alla sosta delle vetture che riduce la visuale.

L’ultimo incidente in ordine di tempo era avvenuto lo scorso 31 agosto quando era stato uno straniero ad essere investito.

Due settimane prima, invece, era rimasta ferita una donna che aveva riportato una lesione al tendine d’Achille. Ma in zona negli anni scorsi si è registrato anche un decesso.

Ecco perché l’appello è affinché ci siano interventi: «Necessario imporre il senso unico in via Colombo o l’installazione di uno spartitraffico con maggiori controlli sulle auto in sosta e una migliore segnaletica», dice un residente.