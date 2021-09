Incidenti in via Colombo ad Agropoli: “serve più sicurezza”

AGROPOLI. Ennesimo incidente stradale, ieri mattina, intorno alle ore 10, in Via Colombo, strada frequentatissima, in quanto centrale e colma di uffici e attività commerciali.

Protagonista del sinistro un cittadino di nazionalità straniera che è stato investito mentre attraversava la strada nei pressi dell’incrocio con via Pio X.

Incidente in via Colombo: l’ultimo episodio

Non destano preoccupazioni le sue condizioni; è stato prontamente soccorso dall’automobilista e dai presenti, poi trasportato in ospedale dal 118, in via precauzionale, per compiere gli esami necessari.

Sul posto i carabinieri della stazione di Agropoli e i Vigili Urbani per ricostruire la dinamica dei fatti.

I precedenti

L’incidente avvenuto ieri in via Colombo è soltanto l’ultimo in ordine di tempo. Lo scorso 16 agosto una donna è stata investita sulle strisce pedonali.

Ha riportato il distaccamento del tendine d’Achille e la frattura del tallone. Due anni fa, invece, una donna investita in zona è deceduta dopo il ricovero in ospedale.

Ecco perché il sinistro avvenuto ieri, seppur non grave, ha determinato rabbia polemiche.

Polemiche e proposte

“Non c’è segnaletica, le strisce pedonali sono svanite. E’ un incrocio abbandonato”, le parole del consigliere Gisella Botticchio.

E poi ricorda: “Quindici giorni fa una signora è caduta e si è rotta il bacino finendo in ospedale. Due anni fa la povera Isa Russo, molto conosciuta in Città, perse la vita proprio attraversando la strada poco più avanti”. “Devono intervenire al più presto con un incrocio canalizzato” è la sua proposta.

Oggi sono state rifatte le strisce pedonali che risultavano sbiadite. Il sindaco Adamo Coppola, inoltre, sta valutando con la polizia municipale di imporrei il senso unico di marcia su via Colombo.