Serie D girone I: domani l’esordio stagionale per Gelbison e Pol. Santa Maria

Primo turno alle porte per le squadre di quarta serie. Giornata di vigilia anche per Gelbison e Polisportiva Santa Maria che domani saranno impegnate, alle ore 15:00, nell’esordio stagionale nel girone I di Serie D. I rossoblù di Gianluca Esposito attenderanno allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania i calabresi del Castrovillari. Trasferta sul campo della Real Aversa per la Polisportiva Santa Maria di Angelo Nicoletti, che farà cosi visita al team casertano tra le new entry assolute del raggruppamento rispetto alla scorsa annata.

Serie D girone I: il programma di giornata e le direzioni arbitrali del primo turno

Domani al via i tornei di quarta serie sotto l’ala protettrice della LND. Questi i dieci match previsti domani e le direzioni arbitrali diramate per il primo turno del girone I di Serie D.

CAVESE – SS RENDE Raimondo Borriello di Arezzo.

Raimondo Borriello di ACIREALE – CITTANOVA CALCIO Stefan Arnaut di Padova.

Stefan Arnaut di CITTA DI S.AGATA – DATTILO A R.L. Antonio Di Reda di Molfetta.

Antonio Di Reda di FOOTBALL C. LAMEZIA TERME – TROINA Giuseppe Romaniello di Napoli.

Giuseppe Romaniello di GELBISON – CASTROVILLARI CALCIO Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Lorenzo Maccarini di LICATA CALCIO – FC MESSINA SSD Marco Menozzi di Treviso.

Marco Menozzi di PATERNO CALCIO – SANCATALDESE CALCIO Fabrizio Ramondino di Palermo.

Fabrizio Ramondino di PORTICI A R.L. – GIARRE Simone Gavini di Aprilia.

Simone Gavini di REAL AVERSA – POL. SANTA MARIA Alberto Poli di Verona.

Alberto Poli di SAN LUCA –CALCIO BIANCAVILLA Giorgio Bozzetto di Bergamo.

Le parole di Cosimo Sibilia numero uno della Lega Nazionale Dilettanti

“I Dilettanti sono una risorsa dalla quale il calcio italiano non può prescindere.– C’è bisogno di entusiasmo e di passione sconfinati, che solo dei volontari come quelli delle nostre Società possono mettere al servizio delle proprie comunità. Sono felice nel constatare in ogni dove così tanto desiderio di tornare in campo. Un desiderio che si traduce in un’opera benefica per ogni territorio dove batte il cuore del calcio, quello della Lega Nazionale Dilettanti”.