Salernitana-Atalanta: Obi colpisce il palo, Zapata non perdono i granata

Nel quarto turno di Serie A la Salernitana era opposta all’Atalanta. Allo stadio Arechi sono i nerazzurri a passare grazie ad un gol di Zapata giunto ad un quarto d’ora dalla fine. Buona la prestazione dei granata che tengono testa agli ospiti sino alle battute conclusive. A sorpresa parte dal primo minuto Gondo, annunciato solo ieri nelle fila campane. Buono il primo tempo di Ribery uscito nell’intervallo per noie fisiche.

Salernitana – Atalanta: la sintesi della partita

La squadra di casa parte con molto dinamismo limitando le trame di gioco bergamasche. Le prima occasione capita al 5′ sui piedi di Kechrida ma la palla è alta. Al quarto d’ora il tiro-cross di Ranieri non risulta velenoso mentre al 21′ M. Coulibaly scheggia la traversa difesa da Musso. I granata ci provano con due traversoni per Djuric ma Kechrida da destra e Gagliolo da sinistra indirizzano sul portiere argentino i loro traversoni.

Nella ripresa Gondo chiama al terzo agli straordinari Musso che con le punta delle dita toglie una palla dall’angolino. Al 7′ è Djuric invece a strozzare troppo la sua battuta a rete che si perde sul fondo. L’Atalanta con il passare dei minuti torna padrona del campo ma i ragazzi di Gasperini mancano ci incisività in attacco. Ad essere pericolosa è ancora la Salernitana che con un tacco di Bonazzoli vede Obi solo davanti a Musso salvato però dal palo. Ad un quarto d’ora dalla fine però l’Atalanta passa: Ilicic illumina per Zapata che da pochi metri difende bene palla insaccando alle spalle dell’incolpevole Belec. Negli ultimi 15 di gioco la Salernitana è stanca ed è la squadra orobica a tenere il pallino del gioco in mano. Termina cosi 0-1.

Il tabellino Salernitana Atalanta 0-1

Marcatori: 75′ ZAPATA

Salernitana (3-4-1-2): Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo (68′ Bogdan), Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri L. (61′ Jaroszynski), Ribery (46′ Obi), Gondo (61′ Bonazzoli), Djuric (74′ Simy) All.: Castori

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral (46′ Djimsiti), Palomino, Maehle, Pasalic (46′ Koopmeiners), Freuler, Gosens (91′ Pezzella Giu.), Malinovskyi (58′ Zappacosta), Miranchuk (46′ Ilicic), Zapata D. All.: Gasperini

Ammoniti: 16′ Maehle (A), 37′ Toloi (A), 45′ Djuric (S), 45′ Demiral (A), 56′ Malinovskyi (A), 60′ Ranieri (S), 73′ Obi (S), 86′ Jaroszynski (S). Arbitro: Valeri di Roma.

Angoli: 6 – 4 Recupero: 1′ pt, 4′ st.