Le Poste a Cannalonga riaprono quotidianamente: stop ai disagi

CANNALONGA. Da ieri le Poste di Cannalonga sono aperte quotidianamente. Una notizia importante considerato che la questione era stata al centro di una polemica tra il comune e l’azienda. Il sindaco Carmine Laurito, infatti, aveva annunciato la volontà di rivolgersi al tribunale poiché l’ufficio postale del centro cilentano da oltre un anno osservava l’apertura soltanto il lunedì, mercoledì e venerdì in orario anti-meridiano.

Poste a Cannalonga: le polemiche

Tale decisione, presa durante l’emergenza covid, aveva comportato non pochi disagi. Di qui la protesta verso la società. Quest’ultima aveva replicato evidenziando che in realtà l’offerta era in linea con le esigenze del territorio. Al contempo con una nota si sottolineava che l’apertura a singhiozzo era solo temporanea.

I nuovi orari

Di fatti da ieri le Poste di Cannalonga hanno ripreso a funzionare quotidianamente.

Una buona notizia che evita tanti disagi ai residenti: ci sono circa 5km di distanza dai comuni limitrofi dotati di altri sportelli postali.

Inoltre nonostante sia presente il Postamat molti anziani avevano difficoltà ad utilizzare le nuove tecnologie.