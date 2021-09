Torino-Salernitana: le azioni salienti della terza giornata di Serie A

Secondo 4-0 consecutivo, stavolta in trasferta dopo quello interno con la Roma, per la Salernitana. Allo stadio “Olimpico Grande Torino” i campani restano in partita per poco più di un ora di gioco, mostrando lacune in fase di impostazione di gioco. I padroni di casa del tecnico Juric, vincendo in maniera meritata, segnano due volte nel finale rendendo forse troppo pesante il passivo. Torino- Salernitana termina 4e-0, queste le azioni salienti della terza giornata di Serie A.

Torino-Salernitana: le azioni salienti della gara di ieri

Per guardare le azioni salienti della gara di ieri tra Torino e Salernitana è possibile cliccare qui.

Le parole di Fabrizio Castori

“Fino all’1-0 la squadra ha fatto una buona gara, concedendo poco al Torino e rischiando anche di pareggiare. Incassato il secondo gol, siamo crollati psicologicamente e questo non deve accadere. Analizzeremo i motivi di questo blackout, perché se è vero che si può perdere, è altrettanto vero che bisogna essere bravi a rimanere in partita fino alla fine. Oggi è mancata un po’ la finalizzazione ma noi dobbiamo giocare con un altro spirito. Siamo una matricola e dobbiamo avere un pizzico di spregiudicatezza in più. In alcuni frangenti la palla scottava e avevamo paura di sbagliare. Dobbiamo cambiare registro perché in questo momento abbiamo una sorta di blocco mentale che ci impedisce di esprimerci al massimo delle nostre possibilità”.

Oggi la ripresa degli allenamenti

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 10:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Il tabellino Torino- Salernitana 4-0

Marcatori 45′ pt Sanabria, 20′ st Bremer, 42′ st Pobega, 46′ st Lukic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Bremer, Zima, Lukic, Pjaca (29′ st Praet), Rodriguez (17′ st Buongiorno), Ansaldi (29′ st Aina), Singo, Sanabria (40′ st Rincon), Mandragora, Linetty (29′ st Pobega). All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Baselli, Brekalo, Djidji, Vojvoda, Warming.

Salernitana (3-5-2): Belec, Coulibaly M. (40′ st Schiavone), Ruggeri (1′ st Ranieri), Strandberg, Bonazzoli, Di Tacchio, Obi (12′ st Coulibaly L.), Gyomber (22′ st Ribery), Kechrida, Simy (11′ st Djuric), Gagliolo. All. Fabrizio Castori

A disposizione: Fiorillo, Russo, Kastanos, Zortea, Bogdan, Delli Carri, Vergani.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna. (Cecconi Gamal Mokhtar).

Ammoniti: Bonazzoli, Gyomber (S). Angoli: 7 – 5 Recupero: 3′ pt, 4’st