Salernitana – Roma: le azioni salienti della gara dell’Arechi

Esordio amaro per la Salernitana, in attesa ancora di buone nuove dal mercato. Allo stadio “Arechi” i granata dopo il pari a rete bianche del primo tempo subiscono la furia della truppa capitolina guidata da Jose Mourinho. Salernitana-Roma termina 4-0, queste le azioni salienti del posticipo serale della Serie A.

Salernitana-Roma: le azioni salienti della gara di ieri

Le parole del vice allenatore granata Riccardo Bocchini

“Non è facile giocare contro la Roma che ha grande qualità tecnica. Nel primo tempo eravamo stati a bravi a non concedere quasi nulla, poi quando la gara si è sbloccata è diventato tutto più difficile. Sul 2-0 abbiamo avuto una grande occasione per riaprire la partita. Quando siamo andati sotto dovevamo cercare di fare qualcosa in più e abbiamo pagato il rischio di lasciare qualche linea di passaggio pericolosa. Chiudere la prima frazione senza subire reti e poi subirne quattro fa vedere due partite diverse. Dobbiamo lavorare sulla fase difensiva, non possiamo mancare nell’attenzione. La categoria è difficile, dobbiamo affrontarla con i mezzi che abbiamo a disposizione. Siamo una squadra in costruzione e con ampi margini di miglioramento, speriamo che la società riesca a prendere i giocatori che servono”.

Oggi la ripresa degli allenamenti

Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori sono stati divisi in due gruppi: i calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato lavoro di forza e metabolico. La preparazione dei granata riprenderà giovedì alle ore 17:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Il tabellino Salernitana – Roma 0 – 4

Reti: 3′ st, 34′ st Pellegrini (R), 7′ st Veretout (R), 24′ st Abraham (R).

Salernitana: Belec, Coulibaly M., Ruggeri, Jaroszynski (39′ st Schiavone), Bonazzoli (39′ st Kristofferesen), Aya, Di Tacchio, Coulibaly L. (11′ st Simy), Obi (23′ st Capezzi), Gyomber, Kechrida (23′ st Zortea).

A disposizione: Fiorillo, Russo, Iannone, Kastanos. All. Fabrizio Castori.

Roma: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Cristante, Vina (38′ st Calafiori), Pellegrini, Abraham (38′ st Mayoral), Perez (33′ st Shomurodov), Veretout (38′ st Diawara), Mancini, Mkhitaryan (25′ st El Shaarawy).

A disposizione: Boer, Fuzato, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Bove, Darboe, Zalewski. All. Josè Mourinho.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. (Valeriani – Bresmes).

Ammoniti: Bonazzoli, Aya (S), Perez, Mkhitaryan (R).

Angoli: 1 – 10. Recupero: 1′ pt, 3′ st.