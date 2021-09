Gaetano Oristanio: primo sigillo in Olanda per il talento di Roccadaspide

Un settembre da incorniciare per Gaetano Pio Oristanio, talento di Roccadaspide nato il 28 settembre 2002 a Vallo della Lucania. Il calciatore di proprietà dall’Inter è reduce dalla prima convocazione in Under 20 e al ritorno con il suo club attuale, ha continuato il momento magico che gli ha regalato il mese di settembre.

Gaetano Oristanio: il 2 settembre la prima rete in Under 20

Gaetano Pio Oristanio nelle settimane scorse aveva visto per la prima volta il suo nome tra i convocati nell’Under 20 allenata dal commissario tecnico Alfredo Bollini, tecnico con trascorsi anche alla Salernitana. Il 2 settembre l’esordio, dopo le ottime apparizioni con l’Under 17, dal primo minuto nella gara del torneo 8 Nazioni contro la Polonia. Successo per 2-0 e dopo il vantaggio timbrato dell’atalantino Alessandro Cortinovis è stato proprio il talento di Roccadaspide a marcare il definitivo 2-0 intorno alla mezzora. Per lo stesso calciatore poi la presenza, la seconda con l’Under 20, il 6 nell’amichevole contro i pari età della Serbia, giocata a Frosinone.

La prima gioia anche in Olanda

Gaetano Pio Oristanio ad inizio agosto ha scelto, per dare continuità alla sua crescita, la maglia del Volendam. Il giovane talento nerazzurro ha raggiunto cosi in squadra un altro prodotto del vivaio dell‘Inter ovvero il portiere Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista Dejan. I due sono cosi protagonisti nel team tulipano sotto la guide di un altro ex nerazzurro il tecnico Wim Jonk centrocampista che militò in Serie A a metà degli anni ’90. Per il talento di Roccadaspide ieri la prima gioia con il Volendam , squadra impegnata in questa stagione nella Eerste Divisie la Serie B olandese.

Rete contro il De Graafschap

Nella trasferta contro il De Graafschap Gaetano Oristanio ha segnato per la prima volta con un club professionistico. Quarta presenza e prima rete per il calciatore classe 2002 che non sta tradendo le aspettative nell’avventura oltre confine. La marcatura è arrivata al 42′ del primo tempo ed è stato il sigillo che ha sbloccato il match. Il giocatore è stato sostituito poi al 63′: il Volendam sale cosi a quota 8 punti dopo 5 turni grazie alla seconda vittoria di fila.