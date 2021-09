Coppa Italia Eccellenza: oggi opposte Agropoli e Virtus Cilento

Dopo le gare di esordio dello scorso week-end si torna in campo nella massima manifestazione dilettantistica calcistica regionale. Per la sfida del secondo turno di Coppa Italia d’Eccellenza la Virtus Cilento è opposta all’ Us Agropoli. La gara sarà disputata alle 15:30 di oggi al “Mario Vecchio” di Capaccio–Paestum, in attesa del completamento del rifacimento del manto erboso del “Guariglia”. A parlare a poche ora dalla partita sono stati i due tecnici: Giuseppe Cianfrone e Domenico Castiello.

Coppa Italia Eccellenza, Virtus Cilento: le impressioni del tecnico Domenico Castiello

“Una partita all’esordio contro una squadra che sará una candidata alla vittoria finale del campionato, mi auguro che l’Agropoli ce la faccia a vincerlo nell’anno del centenario in quanto avere un’altra squadra cilentana in Serie D. Per quanto riguarda la mia squadra abbiamo allestito una squadra giovane con tante qualità, ci teniamo in questo torneo a ben figurare facendo del nostro possesso palla l’arma vincente per ottenere il nostro obiettivo stagionale quello di mantenere la categoria. Siamo partiti in ritardo e ringrazio la societá che giorno dopo giorno a cercato di formare un gruppo che vedo oggi molto affiatato e volenteroso a migliorarsi giorno dopo giorno”.

Le parole del nuovo tecnico dell’Us Agropoli Giuseppe Cianfrone

“Abbiamo lavorato bene anche questi ultimi giorni incentrando particolarmente sul recupero la giornata di ieri. Oggi abbiamo fatto una buona rifinitura. Domani si presenta questo nuovo derby che dobbiamo affrontare con la massima attenzione e determinazione, come del resto abbiamo fatto contro la Calpazio. Anche domani affronteremo una squadra giovane, dovremo avere pazienza nell’impostare il nostro gioco. Sicuramente faremo un po’ di turnover in vista del primo impegno di campionato di domenica”.

