Agropoli- Virtus Cilento: successo delfino, la squadra di Cianfrone passa il turno

Sono tornate in campo nel pomeriggio di oggi le squadre di Eccellenza impegnate nella Coppa Italia di categoria. La massima manifestazione dilettantistica regionale ha visto opposte, infatti, l’Agropoli e la Virtus Cilento. Al “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo, sede scelta visti i lavori in atto allo stadio “Guariglia”, successo dei delfini di Giuseppe Cianfrone vittoriosi per 4-1 sulla squadra del tecnico Domenico Castiello al debutto ufficiale in stagione.

Agropoli – Virtus Cilento: successo per i ragazzi di Giuseppe Cianfrone

L’Agropoli fa la partita ma una Virtus Cilento giovane e rinnovata tiene testa all’avversaria di giornata rendendo la sfida molto gradevole. I padroni di casa passano a metà della prima frazione, al 21′, con Roghi ed il raddoppio giunge grazie a Vitelli, al 41′, poco prima di rientrare negli spogliatoi. Nel corso della ripresa arriva anche il tris delfino con Masocco che al 73′ firma il 3-0. La Virtus però vede premiata la sua gara generosa dopo quattro giri di lancette con la rete di Brogna che al 77′ porta il parziale sul 3-1. Al 90′ la rete del definitivo 4-1 ad opera di Matrone.

I delfini passano il turno: domenica Virtus Cilento- Calpazio

L’Agropoli passa cosi al turno successivo di Coppa Italia salendo a 6 punti, nel girone che vede la Calpazio e la Virtus Cilento a quota 0. Queste due formazioni saranno opposte questa domenica nell’ultima gara del gruppo allo stadio “Ardisani” di Casal Velino Scalo.

Le altre gare di oggi con le salernitane in campo

Successo tondo del San Marzano che batte in trasferta per 0-7 l’Alfaterna. Successo anche per la Scafatese vittoriosa per 2-0 contro il Vico Equense. Tra le altre sorridono il Costa d’Amalfi, 1-0 sul Sant’Agnello, e il Salernum Baronissi, 2-0 sul Città di Avellino. Pari infine per il Faiano che impatta per 1-1 contro la Polisportiva Lioni.