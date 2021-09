Coppa Italia Serie D: primo incontro tra Gelbison e Polisportiva

Nel pomeriggio di oggi sono stati resi noti dalla LND infatti, poco dopo le ore 15:30, i gironi di quarta serie targata 2021-2022. Due, come lo scorso anno, le squadre del nostro territorio presenti cioè Polisportiva Santa Maria del tecnico Angelo Nicoletti e la Gelbison di mister Gianluca Esposito. Le due compagini cilentane sono state inserite ancora insieme nel girone I, ma non sarà l’unico incontro: rossoblù e giallorossi infatti saranno opposti anche in Coppa Italia di Serie D. La gara si terrà il 22 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania.

“Girone sicuramente duro, con tante squadre attrezzate per il salto di categoria. La Cavese parte con i favori del pronostico, per i nomi che compongono la rosa, per il calore e il sostegno che i tifosi non faranno mancare e perché vorranno tornare immediatamente tra i professionisti. Ma attenzione ad altre 5-6 squadre che hanno lavorato molto bene in estate. Noi siamo consapevoli della nostra forza e delle insidie che troveremo durante il percorso. Stiamo lavorando duramente per farci trovare pronti per una stagione che si spera possa riservarci tante soddisfazioni”.

Le parole di Angelo Nicoletti

“Sarà un girone affascinante, abbiamo avuto conferma delle previsioni della vigilia. Affascinante perché andremo ad affrontare piazze importanti sotto l’aspetto del blasone come la Cavese, il Trapani, poi c’è il ritorno del Lamezia. Sarà sempre un piacere andare ad affrontare queste squadre. Ci sarà da soffrire e da lottare in un girone ostico con trasferte lunghe. Ripeto però sarà un girone affascinante, dove sono sicuro potremo dire la nostra”.

Il girone delle due cilentane

Venti le squadre presenti. Per le sicule dieci i team inseriti: Acireale, Biancavilla, Città di Sant’Agata, FC Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani eTroina. Cinque invece le calabresi: Castrovillari, Cittanovese, Lamezia Terme, Rende, e San Luca. A completare il raggruppamento I poi le new entry campane rappresentate da Portici, Aversa e Cavese.