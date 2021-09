Acciaroli: la voce del mare e il profumo della dieta mediterranea

Acciaroli è un suggestivo borgo cilentano sul mare, rinomato per il suo meraviglioso centro storico, un lungomare in cui poter passeggiare dolcemente e il romantico porto turistico, oggetto di numeri scatti fotografici. Questo paese costituisce uno scrigno di ricchezze da tutelare e valorizzare nel tempo.

La località si estende tra antichi portoni, vicoletti, stradine strette e splendidi archi d’altri tempi; è una tra le mete più frequentate perché regala momenti di beatitudine e spensieratezza grazie alla presenza del mare e all’odore della salsedine. Questi elementi donano intensi benefici al corpo e alla mente.

È una terra vissuta non solo dagli abitanti del posto ma da numerosi turisti che ogni anno la scelgono come luogo in cui trascorrere le proprie vacanze.

Le spiagge sabbiose e le acque cristalline sono le prerogative più diffuse del Cilento, che insieme all’assenza di inquinamento e ai prodotti gastronomici a km 0 permettono di vivere uno stile di vita lontano dal caos e il frastuono delle grandi città.

Acciaroli è una frazione di Pollica, (Póddëca in dialetto cilentano), un comune di 2.268 abitanti che racchiude altri piccoli paesini interni come Galdo, Cannicchio e Celso. Scambiare quattro chiacchiere con i passanti è l’occasione giusta per conoscere gli usi, i costumi e le tradizioni che ne derivano.

Alla fine del 1800 le principali attività produttive erano la pesca: costituita prevalentemente da acciunghe, sardine e piccole triglie, l’essiccazione dei fichi e la coltivazione dei campi. La genuinità di questi prodotti permane nel tempo, numerosi sono gli agriturismi e aziende agricole in cui è possibile assaporare questi piatti e conoscere loro storia.

Da qui si sono susseguite una serie di ricerche per scoprire che i cilentani sono uno dei popoli più longevi al mondo, questo è dovuto al perfetto connubio tra genetica e alimentazione. Diversi studi attribuiscono questa longevità alla Dieta Mediterranea, uno stile di vita più che un modo di alimentarsi che si sposa perfettamente con la calma e la tranquillità con cui bisognerebbe vivere le nostre vite e affrontare tutte le vicissitudini che ne derivano.