Montano Antilia: ancora gravi mamma positiva al covid e neonata

MONTANO ANTILIA. Continua la sua lotta contro il covid il piccolo centro cilentano. Sono cinque i casi positivi in paese, un numero che ha fatto scattare l’allarme. In corso la ricostruzione dei contatti, mentre il sindaco Luciano Trivelli ha disposto già talune misure restrittive per evitare l’ulteriore diffusione del contagio.

Alla vigilia di Ferragosto risultò positiva una giovane incinta residente ad Ascea ma originaria di Montano. La donna era stata trasferita in un ospedale di Napoli dove i medici avevano deciso per il parto alla ventiquattresima settimana per evitare rischi più grandi per lei, ricoverata in terapia intensiva, e la piccola che portava in grembo.

Per la mamma e la sua bimba, però, le condizioni restano stabili ma gravi. “Ogni giorno rivolgiamo ad entrambe i nostri pensieri”, le parole del sindaco Trivelli.

C’è anche un altro cittadino ricoverato in ospedale, ad Agropoli, risultato positivo nei giorni scorsi insieme ai genitori. “Ci troviamo di fronte ad una situazione complessa e delicata, pertanto chiedo a tutti la massima collaborazione”, ha detto il primo cittadino.

Intanto anche i ricoveri continuano a crescere in terapia intensiva; nel presidio ospedaliero agropolese sono tutti occupati i 7 posti letto attivi; 5 persone ricoverate non risultano vaccinate.