Raffaella Di Bello, Salernitana Femminile 1970:”Si riparte dal ritiro negli Alburni”

Nel torneo di Serie A2 di calcio a 5 per l’ottavo anno di fila sarà presente la Salernitana Femminile 1970. La squadra granata, presieduta da Domenico Pizzicara, è capitanata da Raffaella Di Bello, estremo difensore originario di Ascea pronta per la nuova stagione. La squadra del tecnico Antonio Pannullo è stata inserita nel girone D di A2 e dal 3 al 5 sarà impegnata nel ritiro pre-campionato tra Postiglione e Sicignano.

Raffaella Di Bello: le parole del capitano della Salernitana Femminile 1970

Abbiamo raggiunto il portiere cilentano per qualche battuta sull’ultima stagione e sulla partenza alle porte.

La scorsa annata come è andata sul campo e che campionato è stato per voi?

“Per noi è stato un campionato iniziato con il massimo entusiasmo. Ripartivamo dalla sospensione causa pandemia, quindi avevamo molta voglia di fare. Con noi erano presenti nuove ragazze che si sono inserite man mano al vecchio gruppo. Direi nel complesso che dal punto di vista agonistico la rosa ha dato le sue risposte tenendo i suoi frutti nel finale”.

Annata condizionata comunque dal Covid. Con gare rinviate ed il periodo di stop del passato inverno. Che annata è stata da questo punto di vista?

“Siamo partite con un protocollo sanitario che aveva delle falle, infatti dopo poche giornate c’è stata di nuovo una sospensione del campionato. La nostra Società e in primis il nostro Presidente Pizzicara, ha lottato per avere un nuovo protocollo sanitario per cercare di continuare in massima sicurezza. Ma con o senza protocollo, la situazione è stata gestita in maniera ottimale, abbiamo superato casi Covid in squadra e recuperato le partite: certo è stato molto stressante giocare ogni 2 giorni”.

Ora ripartenza della nuova stagione vicina. Quali sono le aspettative?

“Si riparte con la speranza di tornare alla normalità, non solo calcistica! Tanta la voglia, nuove società, molte con organico rinnovato e di esperienza. Noi come sempre siamo qui pronte a metterci in gioco e portare avanti la nostra filosofia”.

Ritiro alle porte tra Postiglione e Sicignano. Si torna a sudare e a respirare l’atmosfera del gruppo. Come sarà tornare in campo?

“Un ritiro che da due anni volevamo ma non abbiamo potuto organizzare, per i motivi che sono noti.! Per me ci sono molti ricordi che si rifanno al mio primo ritiro con questa società. Quindi molta emozione e molta voglia di fare”.

Con te tante protagoniste dell’ultimo anno giusto?



“Si ripartiamo da un gruppo consolidato, che il nostro Presidente Pizzicara ha affidato nelle mani de confermato mister Pannullo. Abbiamo una struttura forte sulla quale lavorare: a questa sarà aggiunta qualche innesto e qualche giovane leva che sicuramente si inserirà al meglio e crescerà durante la stagione e nel nostro progetto”.