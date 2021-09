Al via questa sera la XIV edizione del “Settembre culturale” di Agropoli

Prenderà il via questa sera la XIV edizione del “Settembre culturale” di Agropoli presso la suggestiva cornice del castello angioino-aragonese. La rassegna, che costituisce una delle principali iniziative culturali della città, proseguirà fino al giorno 30 settembre. Il tema di quest’edizione è “Dante Alighieri e la conoscenza”, con diversi appuntamenti in programma per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni dalla scomparsa.

Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle ore 18.00 la presentazione del libro “Nude le mie parole – Il romanzo della Divina Commedia” del prof. Carlo Monaco, docente presso le Università degli Studi di Bologna, Ravenna e Urbino, ma anche autore di numerosi testi scolastici e scientifici, nonché di opere narrative e opere di drammaturgia a carattere filosofico.

Il romanzo “Nude le mie parole”, edito da Minerva, è una trasposizione di tutta la Divina Commedia in prosa moderna.

Alla presentazione del libro farà seguito la XV edizione di “Bravo è bello”, cerimonia di premiazione degli studenti che hanno sostenuto l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2020/2021 negli istituti superiori di Agropoli con il massimo dei voti.

Nel corso di questo mese fitto di eventi si avvicenderanno le presentazioni di libri di volti noti della cultura e del giornalismo e presentazioni di autori locali al loro esordio letterario. Clicca qui per il programma completo