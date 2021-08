Settembre Culturale: grandi nomi della cultura e del giornalismo ad Agropoli

- Ads -

E’ stata presentata questa mattina la XIV edizione del Settembre Culturale, la rassegna organizzata dal Comune di Agropoli che si svolgerà per tutto il mese nel suggestivo scenario del castello angioino-aragonese. L’evento, ormai divenuto un riferimento nel panorama culturale italiano, ospiterà grandi nomi del mondo della letteratura e del giornalismo, che si affiancheranno ad autori locali.

“Presentiamo con grande orgoglio la quattordicesima edizione del Settembre Culturale frutto di un lavoro condiviso tra l’amministrazione e l’associazione Campania Cultura”, ha esordito il sindaco Adamo Coppola. “Dopo questi mesi dolorosi – ha aggiunto – non era facile potersi presentare con un programma all’altezza meritata negli anni trascorsi e delle aspettative generali. Tuttavia possiamo affermare di esserci superati”.

Il consigliere Franesco Crispino, invece, entra nel dettaglio della kermesse: “Il tema di quest’anno, ricorrendo il 700esimo anniversario della morte del Sommo Peta – spiega – sarà Dante Alighieri e la conoscenza. L’Unione dei Comuni di cui Agropoli fa parte ha presentato la manifestazione di interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2024. Riteniamo che il nostro evento possa rappresentare un tassello importante per il conferimento di tale titolo”.

Il programma del Settembre Culturale

Mercoledì 1 Settembre ore 18.00: Carlo Monaco. Docente presso le Università degli Studi di Bologna, Ravenna e Urbino, che presenterà il romanzo “Nude le mie parole“

Giovedì 2 Settembre ore 19.00: Nicola Gratteri. Magistrato e saggista, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, presenterà il suo libro: “Non chiamateli eroi“

Venerdì 3 Settembre ore 18.00: Dominga Romano. Docente che presenterà il romanzo “Attimi“

Venerdì 3 Settembre ore 19.30: Roberto De Luca “L’Uragano”

Sabato 4 Settembre ore 18.00: Letizia Vicidomini. Scrittrice che parlerà della sua opera “La ragazzina ragno“

Sabato 4 Settembre ore 19.30: Gennaro Guida con “Animali Spaziali“

Domenica 5 settembre ore 21.00: Music Cilento Festival con le cantautrici Rosanna Casale e Mariella Nava

Lunedì 6 Settembre ore 18.00: Vernissage della mostra e presentazione del catalogo PHOTOart community

Lunedì 6 Settembre ore 19.30: Mara Fortuna. Insegnante, giornalista e scrittrice, presenterà il suo libro “Le magnifiche invenzioni“

Martedì 7 Settembre ore 19.00: Gianfranco Milillo. Generale di Brigata dei Carabinieri, in congedo, parlerà del suo libro “Il caso Liggio“

Mercoledì 8 Settembre ore 18.00: Andrea Ricci. Giornalista pubblicista e biologo nutrizionista “Corrispondenza di guerra“

Mercoledì 8 Settembre ore 19.30: Eliana Liotta. Giornalista e scrittrice, presenterà il suo romanzo “Il cibo che ci salverà“

Giovedì 9 Settembre ore 18.00: direttamente dalla fiction Rai “La compagnia del Cigno” l’attrice Hildegard De Stefano con “Diario musicale”

Giovedì 9 Settembre ore 19.30: Maria Rita Gismondo. Direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’Ospedale Sacco di Milano, illustrerà la sua opera “Ombre allo specchio“

Venerdì 10 Settembre ore 21.00: Music Cilento Festival omaggio ad Ennio Morricone con “Oscar movie ensemble“

Sabato 11 Settembre ore 19.00: incontro con Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore e firma di punta del “Fatto Quotidiano“

Domenica 12 Settembre ore 18.00: Maria Pia Garofalo, soprano. “Il dondolo di legno”

Domenica 12 Settembre ore 19.30 incontro con la giornalista, volto noto del TG1: Tiziana Ferrario con “Uomini è ora di giocare senza falli“

Lunedì 13 Settembre ore 19.00: è la volta del professore e cantautore Roberto Vecchioni che presenta “Lezioni di volo e atterraggio“

Martedì 14 Settembre ore 19.00: arriva Paolo Crepet. Psicologo e sociologo che parlerà del suo libro “Oltre la tempesta“

Mercoledì 15 Settembre ore 18.00: Giuseppe Abate con “L’eredità violata”

Mercoledì 15 Settembre ore 19.30: Piera Carlomagno con “Nero Lucano“

Giovedì 16 Settembre ore 18.00: “trent’anni di Oltre”: Oltre per Claudio Baglioni, Oltre per i fan

Giovedì 16 Settembre ore 19.30: Gabriella Genisi, scrittrice ed autrice della serie Lolita Lobosco, fortunata fiction Rai, “La regola di Santa Croce”

Venerdì 17 Settembre ore 19.00: Premio Settembre Culturale conferito a Marotta & Cafiero editori. Giovanni Grasso, giornalista ed autore televisivo “Icaro, il volo su Roma“

Sabato 18 Settembre ore 18.00: Antonio Preziosi, giornalista, saggista, direttore di Rai Parlamento “Il Papa doveva morire“

Sabato 18 Settembre ore 20.00: incontro con la BCC dei Comuni Cilentani ” Il credito cooperativo, le imprese e le famiglie al tempo del covid19″

Domenica 19 Settembre ore 18.00: Emilio Ceglia con “La Gerla“

Domenica 19 Settembre ore 19.30: Fabio Mangone, professore di Storia dell’Architettura all’Università Federico II di Napoli con “La scoperta dell’antico in Campania tra Settecento e Ottocento”

Lunedì 20 Settembre ore 18.00: Candida Livatino “Dagli scarabocchi alla firma”- la grafologia rivela chi sei

Lunedì 20 Settembre ore 19.30: direttamente dalla fiction RAI “La compagnia del Cigno”, l’attore Leonardo Mazzarotto: “In ascolto“

Martedì 21 Settembre ore 18.00: incontro con la docente Antonella Casaburi con “Mirari”

Martedì 21 Settembre ore 19.30: Claudio Grattacaso “Hello goodbye“

Mercoledì 22 Settembre ore 18.00: Gianni Solla “Tempesta madre“

Mercoledì 22 Settembre ore 19.30: Gabriele Bojano “I favolosi anni ’60“

Giovedì 23 Settembre ore 18.00: Dionisia De Santis “Piante spontanee“

Giovedì 23 Settembre ore 19.30: Francesco Fioretti con “Non di solo amore”

Venerdì 24 Settembre ore 18.00: XIII° Concorso di poesia “A. Gatto“, quest’anno la tematica prescelta è stata “L’alba”. Concerto dell’Orchestra del Liceo Musicale A. Gatto

Sabato 25 Settembre ore 18.00: Claudio Volpe “Oltre ogni cosa“

Sabato 25 Settembre ore 19.30: incontro con il giornalista e conduttore storico del TG1 Marco Frittella “Italian green”

Domenica 26 Settembre ore 18.00: Giuseppe Marotta, scrittore e giornalista ” Gli alunni del tempo“

Domenica 26 Settembre ore 19.30: Pino Imperatore ” Tutti matti per gli Esposito”

Lunedì 27 Settembre ore 18.00: Mariangela Maio “Ionùda“

Lunedì 27 Settembre ore 19.30: è la volta della showgirl, attrice e conduttrice Justine Mattera con “Just me” Quante vite ci stanno in 50 anni?

Martedì 28 Settembre ore 19.00: è la volta della giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi che presenterà il suo libro “E vissero felici e contenti”. La profezia di Diana e un destino già scritto

Mercoledì 29 Settembre ore 18.00: Maria Rosa Bellezza con “Lesioni dell’anima”

Mercoledì 29 Settembre ore 19.30: Jacopo Veneziani che presenta “Simmetrie“

Giovedì 30 Settembre ore 19.00: “Dominae” icone femminili nella Commedia Dantesca