Mercato Salernitana: si chiude con quattro innesti ed una cessione

Si è chiuso oggi alle ore 20:00 la sessione estiva di mercato, che ha visto quattro operazioni in entrata per la Salernitana a fronte di un’uscita. I granata, dopo la sconfitta con la Roma, puntellano cosi numericamente l’organico. Ora, per tutte le squadre, sarà possibile solo acquisire le prestazioni sportive di eventuali giocatori svincolati.

Mercato Salernitana: le operazione ufficializzate oggi

L’U.S. Salernitana 1919 ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del difensore classe ’99 Luca Ranieri.

Dal Parma Calcio tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’90 Riccardo Gagliolo. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2023.

Dall’F.C. Inter giunge a titolo definitivo dell’attaccante classe ’01 Edoardo Vergani. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2023. Infine dalla Juventus F.C. arriva a titolo temporaneo del difensore classe ’99 Filippo Delli Carri. In uscita raggiunto l’accordo con il Cosenza Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’97 Julian Kristoffersen.

Sei i convocati in Nazionale

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in occasione dei prossimi impegni Fifa sono stati convocati dalle rispettive federazioni i seguenti calciatori granata.

Strandberg – Norvegia. Belec- Slovenia. Ruggeri – Italia U20.

Kechrida – Tunisia. Kastanos – Cipro. L. Coulibaly – Mali.