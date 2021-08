Polisportiva Santa Maria – Francavilla: buon test tra due squadre di Serie D nel Vallo di Diano

- Ads -

La Polisportiva Santa Maria continua a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione, la seconda consecutiva in Serie D, con l’amichevole di oggi con il Francavilla. I ragazzi del tecnico Angelo Nicoletti dopo i primi giorni di lavoro allo stadio “Carrano” si sono trasferiti lunedì 16 nel Vallo di Diano per proseguire il ritiro estivo. Dopo i test con Pollese, Salernum Baronissi e Juve Stabia alle 11:00 “A.Medici” di Polla di stamattina il test congiunto con il team della Basilicata iscritto in quarta serie.

Polisportiva Santa Maria- Francavilla: la sintesi della gara

L’incrocio tra la truppa giallorosa e la squadra lucana termina con il finale di 0-1 per il Francavilla, in rete nel primo tempo. Il match vede al sesto Russo, per il team lucano, impegnare Viscido. All undicesimo De Marco porta avanti i suoi, dopo una bella azione corale nata dal settore destro, con un destro al volo dall’altezza del rigore. Per i giallorossi al 22′ ci prova Citro dai venti metri, la palla è però alta. Al 28′ si rivede il Francavilla con Croce che dall’interno dell’area calcia in maniera troppo morbida mentre un minuto dopo De Marco incrocia di poco al lato appena fuori dai sedici metri. Sul fronte opposto è Romano a impegnare Prisco, numero uno lucano, con un tiro-cross insidioso sul quale l’estremo difensore mette i pugni.Nella ripresa primo squillo al quarto d’ora con Romano che prende il palo su un inseririmento fatto con i tempi giusti. In contropiede al 23′ Francavilla vicino al raddoppio ma Croce angola troppo il suo sinistro che si spegne oltre la linea di fondo. La squadra di Nicoletti si rifà viva al 31′ con Coulibaly che di destro chiama Prisco all’intervento di piede, che salva il risultato. Tre giri di lancette dopo il sinistro di Konios, da punizione dal limite, prende la barriera prima di finire tra le braccia di Prisco.

Il tabellino



Polisportiva Santa Maria – Francavilla 0-1

Marcatori: De Marco 12′ pt

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Viscido; Foufoue, Campanella (25’st Gargiulo), Romanelli, Masullo ; Maio (33′ st Vitale), Citro (5′ st Coulibaly), Emmanouil (21’st Simonetti); Romano ( 25’st Konios), Maggio (12’st Tandara), Giordano (30’st Morlando). A disp: Fezza, , Ventura, De Mattia, Guarino, Katsioulas. All: Nicoletti.

Francavilla (3-5-2) : Prisco, Vaughn ( 25′ st Tribuno), Nicolao, (1’st Di Ronza) Cabella (1’st Ganci), Ferrante, Russo (44’st), De Marco (19’st Cristallo), Polichetti (1′ st Langone), Croce, Melillo (25′ st Ferraiuolo), Antonacci (1’st Gentile). A disp: Zaccaro. All: Ragno

Note: giornata soleggiata. Corner: 2-2..

Recupero: 1’pt, 5’st.. Campo: erba naturale.