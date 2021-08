Polisportiva Santa Maria: buon test oggi nella tana della Juve Stabia

Dopo le amichevoli con Pollese e Salernum Baronissi nuovo test congiunto per la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi, nel pomeriggio di oggi, sono stati opposti alla Juve Stabia, squadra napoletana che da anni gioca in Serie C.

Juve Stabia- Polisportiva Santa Maria: l’amichevole del Menti

Termina 4 a 0 l’allenamento congiunto del “Romeo Menti” tra Juve Stabia e Polisportiva Santa Maria. Il poker delle vespe arriva nei primi 45 minuti con Stoppa, Schiavi (rigore), Rizzo e Panico. La differenza di categoria emerge con il passare dei minuti e con una squadra, quella di casa, ormai già in clima campionato e molto più avanti nella preparazione. Per la Polisportiva Santa Maria, in ogni caso, è stata l’occasione per mettere benzina nella gambe e provare uomini e schemi in vista degli impegni ufficiali di settembre con la Coppa Italia e l’inizio del campionato.

Tabellino

Juve Stabia 1° Tempo – Sarri, Donati, Esposito, Caldore, Rizzo, Schiavi, Davi’, Bentivegna, Stoppa, Panico, Della Pietra.

Juve Stabia 2° Tempo – Russo, Esposito (89’ Bevilacqua), Troest, Caldore, Rizzo (78’ Romilli), Schiavi (60’ Picardi), Squizzato, Lipari, Stoppa, Panico (60’ Guarracino), Gomez. A disp. Pozzer, Sigismondo, Musto.

Polisportiva Santa Maria 1° Tempo – Grieco, Foufoue (77’ Luscietti), Campanella, Gargiulo, Masullo, Simonetti, Citro, Emmanouil, Leite Borges (31’ Giordano), Maggio, Oviszach.

Polisportiva Santa Maria 2° Tempo – Grieco (88’ Fezza), Foufoue, Campanella, Romanelli, Masullo (60’ Konios), Coulibaly, Emmanouil, Maio, Giordano, Tandara, Oviszach (53’ Romano). A disp. De Mattia, Guarino, Katsioulas, Luscietti, Morlando, Ventura.

GOL – 33’ Stoppa (J), 38’ Schiavi (J) (Rig), 46’ Rizzo (J), 47’ Panico (J).

AMMONIZIONI – /

ESPULSIONI – /

S.S. Juve Stabia