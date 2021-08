Ispani, aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo”

- Ads -

ISPANI. Torna “Puliamo il Mondo“. La manifestazione promossa da Legambiente, che si terrà il 24,25,26 settembre ha visto l’adesione dell’Ente amministrato dal sindaco Francesco Giudice.

L’iniziativa, promossa dalla nota associazione ambientalista con i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dell’UPI (Unione Province d’Italia), si occupa di sensibilizzare il rispetto nei confronti dell’ambiente coinvolgendo in particolar modo i giovani nonchè tutti i cittadini,per renderli parte attiva delle opere di pulizia dei territori.

- Ads -

L’adesione non comporta alcun costo per il comune, neanche per ciò che riguarda l’acquisto di kit in quanto le ultime edizioni hanno determinato il rispermio di materiale come pettorine e guanti.

L’adesione, inoltre, varrà come raccolta per gli atti di richiesta della Bandiera Blu 2021.