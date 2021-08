Calpazio: diversi gli annunci per la squadra del tecnico Massimo Marino

- Ads -

Continua a lavorare la Calpazio in vista della nuova stagione, la seconda consecutiva in Eccellenza. La società capaccese ha visto rafforzare la sua strutture dirigenziale, capeggiata da Angelo Di Giovanni, con l’ingresso dell’imprenditore Luigi Puca. Formata in buona parte anche la rosa consegnata al confermato tecnico Massimo Marino.

Calpazio: diversi i movimenti dei granata

In primis gli annunci delle intese con Luigi Bencardino, centrocampista classe ’88, Antonio “Tony” Abate, difensore classe ’82, Stefano Di Genio, difensore classe ’00, Andrea Delle Serre, centrocampista ’98, Gianluca Scoppetta, portiere ’01, Stefano Parisi, attaccante ’02, Claudio Funiciello, centrocampista’ 02, Gianvito Maucione, attaccante ’02 e Daniele Potenza, difensore classe ’00. Poi gli arrivi di Gabriele Antico, portiere classe ’99, e Stefano Consiglio, difensore centrale classe’ 94.

Gli annunci delle ultime settimane

Man mano la rosa granata ha preso forma con gli arrivi Fabio Lanza, centrocampista classe ’99, Andrea Ruocco, attaccante classe ’02, e Alessio Garofalo, esterno classe ’00. Per il reparto offensivo l’approdo alla corte del tecnico Marino di Francesco Pecora, punta classe ’83. Lo stesso attaccante ha dichiarato: “Sono orgoglioso ed entusiasta di questa scelta. Ho ancora tanto da dare al calcio e, soprattutto, alla Calpazio che è la squadra del mio Paese. Dalla mia sento di avere le motivazioni giuste per disputare un grande campionato, in linea con gli obiettivi della società guidata dal presidente Di Giovanni. A 37 anni la Calpazio per me è ancora un punto di partenza. Mi impegno a dare il massimo dentro e fuori dal campo”.