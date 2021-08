Polisportiva Santa Maria: test con un team di Serie D nel Vallo di Diano

La Polisportiva Santa Maria è a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, la seconda consecutiva in Serie D, e alle porte avrà un test con il Francavilla. I ragazzi del tecnico Angelo Nicoletti dopo i primi giorni di lavoro allo stadio “Carrano” si sono trasferiti lunedì scorso nel Vallo di Diano per proseguire il ritiro estivo. La società nei giorni scorsi aveva comunicato i primi due gli allenamenti congiunti di questa stagione, entrambi in programma nel ritiro a Polla.

Il team cilentano saluterà il ritiro valdianese il prossimo 29 agosto con un allenamento congiunto contro la squadra FC Francavilla Calcio, anch’essa impegnata nel campionato nazionale di serie D. Il calcio d’inizio sarà alle 10:30. Si tratterà, in attesa di definire un ulteriore test infrasettimanale, dell’ultima prova per la squadra cilentana, prima di rientrare a Santa Maria di Castellabate.

Giovedi successo con la Pollese, domani test con il Salernum Baronissi

Il primo test è andato in scena giovedì 19 agosto presso lo stadio “A.Medici” di Polla, alle 17:30, contro la Pollese, locale formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria. Successo per 8-0 per i giallorossi con quattro gol per tempo. In rete De Mattia, Romanelli, Tandara e Giordano nella prima frazione, Maggio (doppietta), Lycopantis e Borger nella ripresa.

Il secondo allenamento congiunto è, invece, in programma domani domenica 22 agosto, sempre presso lo stadio “A.Medici” di Polla, alle 17:00. Stavolta ai cilentani sarà opposta il Salernum Baronissi, formazione che disputa il girone C di Eccellenza.

I calciatori in ritiro a Polla

PORTIERI: FEZZA Antonio, GILETTA Simone, GRIECO Giovanni Cristian.

DIFENSORI: CAMPANELLA Francesco, FOUFOUE Sulayman, GARGIULO Alessandro, GUARINO Oscar Archimede, KONIOS Rafail, LUSCIETTI Mintasinot, MASULLO Roberto, ROMANELLI Filippo.

CENTROCAMPISTI: CITRO Pietro, COULIBALY Kassoum, EMMANOUIL Vasileios, KATSIOULAS Konstantinos, MAIO Antonio, SIMONETTI Francesco, VENTURA Ciro, VITALE Mattia.

ATTACCANTI: DE MATTIA Antonio, GIORDANO Lorenzo, LEITE BORGES Gabriel, LYCOPANTIS Frantziskos, MAGGIO Domenico, OVISZACH Enrico, ROMANO Vincenzo, TANDARA Madalin Virgil.

Annunciato lo staff tecnico e sanitario

La Polisportiva Santa Maria ha dato continuità per lo staff tecnico e sanitario.

Il vice allenatore dei giallorossi sarà anche quest’anno Cosimo Baldassarre, già l’anno scorso a Santa Maria di Castellabate.

Sarà, invece, il quinto campionato, quello che sta per cominciare, con la Polisportiva Santa Maria per il preparatore atletico Armando Caponigro e per il preparatore dei portieri Gioacchino Cavaliere.

Confermato, infine, alla guida dello staff medico Alfonso Bovi, che si appresta a cominciare il terzo campionato con la squadra di Santa Maria di Castellabate.