Il Museo Civico dell’Arte di Stella Cilento dedicato a Franco Massanova

- Ads -

STELLA CILENTO. L’Amministrazione comunale di Stella Cilento, guidata dal Sindaco Francesco Massanova, ricorda la figura dell’artista Franco Massanova. Con le sue opere, dà lustro al paese di Stella Cilento, che fa conoscere non solo in Italia, ma anche all’estero, attraverso la mostra “Stellainarte” che è proprio istituita dall’artista.

- Ads -

Per questo motivo, per onorare una personalità di spicco, il comune di Stella, intende dedicargli un Museo Civico da denominare “Franco Massanova”; ubicato in un’ala del Palazzo comunale di Ventimiglia.

Al fine di poter procedere all’intitolazione, però, è necessaria un’azione di recupero e di raccolta dei beni di interesse artistico e per la successiva divulgazione.

Nel Comune di Stella Cilento, inoltre, si tiene annualmente dal 2004 una mostra di Arte Contemporanea e una parte delle opere esposte nel corso degli anni, è donata proprio al comune di Stella.

Le opere di Franco Massanova, nato nel comune cilentano nel 1950 e morto a Torino nel 2014, hanno assunto, negli anni, importanza e pregio a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della storia dell’arte contemporanea. Il Museo a lui dedicato, sarà ubicato in Via Vittorio Emanuele III.