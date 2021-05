Stella Cilento: programma interventi alla infrastrutture sociali e scolastiche

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, è pronto ad utilizzare il contributo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 per interventi alle infrastrutture sociali.

Il decreto assegna al comune di Stella Cilento un contributo di euro 10.745,00 per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023 per complessivi euro 42.980,00; in particolare i fondi verranno destinati per lavori ad infrastrutture sociali e scolastiche con categorie arredo urbano e verde pubblico.

La legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.