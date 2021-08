Salernitana: ufficiale l’arrivo di Simy, da domani in vendita i biglietti per la gara contro la Roma

- Ads -

Si avvicina l’esordio in Serie A, un ritorno dopo 23 anni di assenza, per la Salernitana, chiamata a completare la rosa con qualche buona nuova dal mercato. I granata di Fabrizio Castori, dopo il successo in Coppa Italia contro la Reggina, saranno di scena domenica 22 agosto alle ore 18:00 a Bologna contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic. Per la gara in programma allo stadio “Dall’Ara” designata oggi la direzione di gara affidata al sig. Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini. Nel pomeriggio è arrivato poi l’annuncio dell’arrivo a Salerno di Nwankwo Simy.

L’annuncio di mercato della Salernitana dell’arrivo di Simy

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo. Il calciatore indosserà la maglia numero 25.

Ceduto D’Andrea al Seregno

La stessa ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con l’U.S.D. 1913 Seregno Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’98 Filippo D’Andrea.

Granata a lavoro nel pomeriggio

Ieri presso il C.S. “Mary Rosy” Salernitana a lavoro in vista della trasferta di Bologna. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con un lavoro in palestra. In seguito i granata si sono trasferiti sul campo per una fase di attivazione tecnico-coordinativa seguita da esercitazioni tattiche. Veseli si è sottoposto a seduta fisioterapica, la preparazione dei granata è ripresa nel pomeriggio di oggi alle ore 17:00.

Messi in vendita i biglietti per la gara interna contro la Roma

A partire dalle ore 16:00 di venerdì 20 agosto saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A Salernitana – Roma in programma domenica 29 agosto alle ore 20:45 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita terminerà il 29 agosto alle ore 20:00. E’ possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente online a questo link: https://ussalernitana1919.vivaticket.it/. Per la gara Salernitana – Roma è possibile utilizzare il credito ricevuto in seguito al rimborso dell’abbonamento per la Stagione 2019/20. I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto previa esibizione del Green Pass. Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass. La prevendita per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 28 agosto. I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il Settore Ospiti.