Cilento: una vittima e diversi salvataggi. Appello alla prudenza in mare

È stata una giornata caotica quella di ieri lungo il litorale del Cilento. La guardia costiera di Agropoli è stata costretta ad effettuare diversi interventi di salvataggio. Purtroppo si è registrato anche un decesso: un 25enne straniero annegato nelle acque del Pozzillo, a San Marco di Castellabate (leggi qui).

Complice il mare grosso già nella giornata di lunedì gli uomini de Circomare di Agropoli erano intervenuti per dare ausilio una imbarcazione che per una manovra azzardata era andata ad insabbiarsi nei pressi della spiaggia a ridosso del porto di Acciaroli.

Ieri, invece, è stato necessario mettere in salvo due canoisti che erano in difficoltà nei pressi di Trentova. Raggiunti da una motovedetta sono stati riaccompagnati in porto.

Ad Ascea, infine, sono stati tratti in salvo due bagnanti che a causa del mare agitato non riuscivano a tornare a riva.

Anche oggi, in virtù del vento di grecale, il mare sarà mosso. Pertanto la guardia costiera invita tutti alla prudenza e rivolge un appello affinché i diportasti siano responsabili.