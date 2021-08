Dramma a San Marco di Castellabate: giovane si tuffa in mare e muore

- Ads -

Dramma nel pomeriggio di oggi in località Pozzillo, a San Marco di Castellabate. Un uomo si è tuffato in acqua ed è annegato. Si tratta di uno straniero, un giovane, del quale non sono state ancora rese note le generalità.

- Ads -

L’episodio è accaduto intorno alle 17. Il malcapitato si è tuffato in mare; forse non era pratico nel nuotare ed è stato trascinato a largo dalla corrente. Non si esclude neanche l’ipotesi che possa aver avvertito un malore.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Hanno provveduto a recuperare il corpo del giovane i bagnini presenti in spiaggia e gli uomini del servizio di salvamento via mare.

Presente anche il personale della guardia costiera di Agropoli e San Marco di Castellabate, coordinato dal comandante Valerio Di Valerio e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno tentato di praticare le manovre di rianimazione ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indagano gli uomini della capitaneria di porto.