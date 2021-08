Fabrizio Castori: “Con il Bologna ci faremo trovare pronti”

- Ads -

Nella serata di ieri prima gara della stagione tutto sommato positiva per la Salernitana. La squadra di Fabrizio Castori ha superato per 2-0 la Reggina accedendo cosi ai sedicesimi della manifestazione dove troverà, a metà dicembre, il Genoa. Questi gli highlights della sfida di ieri sera dell’ Arechi, decisa dalla doppietta di Bonazzoli.

Salernitana-Reggina: le fasi salienti della gara di ieri

Ripresa dei lavori per i granata

Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori sono stati divisi in due gruppi: i calciatori impegnati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare in piscina mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro di forza ed esercitazioni tecniche sul campo. Jaroszynski e Veseli hanno svolto un lavoro atletico specifico in piscina, Schiavone ha effettuato un lavoro atletico specifico in campo. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 17:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Le parole di Fabrizio Castori dopo la gara di ieri

“Quello di stasera è stato un test importante per valutare la tenuta atletica del gruppo a pochi giorni dalla prima di campionato, contro una squadra di alta classifica in Serie B. I ragazzi sono stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno e abbiamo dimostrato di avere una discreta tenuta atletica. Nel primo tempo ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure poi abbiamo sbloccato la gara e nella ripresa abbiamo gestito in scioltezza. Nel finale era normale avere un po’ di stanchezza in questo momento della stagione. Queste gare contribuiscono a far crescere il livello di condizione e affiatamento della squadra. Proseguiamo sulla strada intrapresa lo scorso anno per facilitare l’inserimento degli ultimi arrivati. Bisogna dar seguito a ciò che si è fatto prima per dare mentalità. Domenica giocheremo contro il Bologna che è una squadra forte e ci faremo trovare pronti”.