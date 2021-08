Polisportiva Santa Maria: doppio test amichevole nel Vallo di Diano

Riparte da Polla la preparazione al campionato di Serie D della Polisportiva Santa Maria che nelle ore scorse ha reso nota la lista dei 27 giocatori convocati per il ritiro. Dopo il primi giorni di ritiro al “Carrano”, ed l rompete le righe successivo, per i calciatori cilentani Maria da oggi sono nel Vallo di Diano. Doppia amichevole annunciata per i ragazzi di Angelo Nicoletti che affronteranno Pollese e Salernum Baronissi.

Polisportiva Santa Maria: i calciatori in ritiro a Polla

PORTIERI: FEZZA Antonio, GILETTA Simone, GRIECO Giovanni Cristian.

DIFENSORI: CAMPANELLA Francesco, FOUFOUE Sulayman, GARGIULO Alessandro, GUARINO Oscar Archimede, KONIOS Rafail, LUSCIETTI Mintasinot, MASULLO Roberto, ROMANELLI Filippo.

CENTROCAMPISTI: CITRO Pietro, COULIBALY Kassoum, EMMANOUIL Vasileios, KATSIOULAS Konstantinos, MAIO Antonio, SIMONETTI Francesco, VENTURA Ciro, VITALE Mattia.

ATTACCANTI: DE MATTIA Antonio, GIORDANO Lorenzo, LEITE BORGES Gabriel, LYCOPANTIS Frantziskos, MAGGIO Domenico, OVISZACH Enrico, ROMANO Vincenzo, TANDARA Madalin Virgil.

Doppia amichevole per i ragazzi di Nicoletti

La Polisportiva Santa Maria comunica che saranno due gli allenamenti congiunti in questa prima settimana di ritiro a Polla (Sa), nel Vallo di Diano. Il primo test si terrà giovedì 19 agosto presso lo stadio “A.Medici” di Polla, alle 17.30, contro la Pollese, locale formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria. Il secondo allenamento congiunto è, invece, in programma domenica 22 agosto, presso lo stadio “A.Medici” di Polla, alle 17, contro il Salernum Baronissi, formazione che disputa il girone C di Eccellenza. Entrambi i test saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Polisportiva Santa Maria.

