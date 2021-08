Ripartirà da Polla la preparazione al campionato di Serie D della Polisportiva Santa Maria che nella mattinata di oggi ha reso nota la lista dei 27 giocatori convocati per il ritiro. Dopo il primi giorni di ritiro al “Carrano” è arrivato, infatti, il rompete le righe per i calciatori cilentani Maria che lunedì partiranno per il Vallo di Diano. Questa la nota ufficiale del club, al suo secondo anno consecutivo in quarta serie.

Polisportiva Santa Maria: lunedì scatta il ritiro a Polla, 27 i convocati

La squadra giallorossa partirà lunedì mattina (16 agosto) per il ritiro pre-campionato, che si svolgerà fino al 29 agosto a Polla (Sa), nel Vallo di Diano. Il quartier generale del team cilentano sarà l’hotel Insteia. L’allenatore, Angelo Nicoletti, ha convocato 27 calciatori. Lo staff tecnico è, invece, completato dal vice allenatore BALDASSARRE Cosimo, dal preparatore atletico CAPONIGRO Armando e dal preparatore dei portieri CAVALIERI Gioacchino. Il fisioterapista è, invece, BOVI Alfonso.

La lista dei 27 del tecnico Angelo Nicoletti

PORTIERI: FEZZA Antonio, GILETTA Simone, GRIECO Giovanni Cristian.

DIFENSORI: CAMPANELLA Francesco, FOUFOUE Sulayman, GARGIULO Alessandro, GUARINO Oscar Archimede, KONIOS Rafail, LUSCIETTI Mintasinot, MASULLO Roberto, ROMANELLI Filippo.

CENTROCAMPISTI: CITRO Pietro, COULIBALY Kassoum, EMMANOUIL Vasileios, KATSIOULAS Konstantinos, MAIO Antonio, SIMONETTI Francesco, VENTURA Ciro, VITALE Mattia.

ATTACCANTI: DE MATTIA Antonio, GIORDANO Lorenzo, LEITE BORGES Gabriel, LYCOPANTIS Frantziskos, MAGGIO Domenico, OVISZACH Enrico, ROMANO Vincenzo, TANDARA Madalin Virgil.

Convocazione con la Rappresentativa Nazionale LND Under 18 per Mattia Vitale

Nelle ore scorse il centrocampista, classe 2004, Mattia Vitale giunto nel mercato estivo alla Polisportiva Santa Maria, è stato selezionato dall’allenatore Giuliano Giannichedda, per il pre raduno di selezione che si terrà il 20 agosto presso il Mancini Park Hotel di Roma. Al termine del pre raduno sarà diramata la lista, dei 23 calciatori, che prenderanno parte alla 13esima edizione del Torneo Internazionale Lazio Cup.