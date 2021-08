Marco Zunno: il calciatore cilentano approda in Serie B

Nuova avventura per Marco Zunno che nella mattinata di oggi è stato presentato dalla Cremonese. L’attaccante di Roccadaspide classe 2001, reduce dall’esperienza in Serie C con il Novara, dopo le ottime prestazioni ottenute ha strappato l’interesse di una squadra che il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie B. Per Marco Zunno, svincolato dopo la annata iscrizione del Novara in Serie C, dopo le presenze e le reti siglate in terza serie si apre cosi la porta della cadetteria.

Marco Zunno alla Cremonese: il comunicato della squadra lombarda

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Zunno. Nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 maggio 2001, Zunno è un attaccante esterno. Cresciuto nel Novara, nell’ultima stagione ha disputato 20 partite nel campionato di Serie C, realizzando 4 gol.

Le parole del sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano

“Ancora un grandissimo motivo di orgoglio per tutta la Comunità di Roccadaspide. Un altro nostro prodigio, il giovanissimo Marco Zunno, già in forza al Novara Calcio nella stagione calcistica appena conclusasi, dove si è distinto nel campionato di serie C andando a segno più volte, è stato acquistato in via definitiva dalla Cremonese, Calcio, dove giocherà nel ruolo di attaccante la prossima stagione nel campionato di serie B italiano.

Grande Marco, avanti e con forza, come sempre stai dimostrando tutto il tuo valore e stai rendendo felici tutti. Noi continueremo come sempre a tifare per te, continueremo a tifare per i nostri meravigliosi giovani, che si stanno distinguendo in modo esemplare su palcoscenici veramente importanti. Un fatto storico, che riempie davvero di tanto orgoglio l’Intera Città di Roccadaspide”.