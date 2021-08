Angelo D’Angelo: nuova squadra per il calciatore cilentano

Annuncio di giornata per la Cavese affidata al tecnico ex Gelbison Giuseppe Ferazzoli. La società metelliana, reduce dalla retrocessione dalla Serie C alla Serie D, nella giornata odierna ha annunciato l’arrivo di Angelo D’Angelo centrocampista classe ’85 nato a Vallo della Lucania e con origini tutte cilentane precisamente di Ascea. Proprio con la Pro Velia i primi passi da calciatore dello stesso D’Angelo reduce dall’esperienza alla Sambenedettese, prima della firma con la squadra che due stagioni fa festeggiò il suo centenario.

Angelo D’Angelo alla Cavese: l’annuncio del club bluofoncè

La Cavese 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista, classe 1985, Angelo D’Angelo.

Nella stagione scorsa, dopo aver chiuso l’esperienza biennale con la Casertana, ha militato tra le file della Sambenedettese (Serie C – Girone B) collezionando complessivamente, tra campionato e playoff, 27 presenze e 5 reti. In carriera D’Angelo ha vestito per ben nove stagioni (dal 2009 al 2018) la maglia dell’US Avellino, contribuendo, da capitano, alla scalata dai Dilettanti alla Serie B. D’Angelo si è legato ai colori bleufoncé fino al 30 giugno 2023.

La carriera del calciatore cilentano

Angelo D’Angelo è cresciuto nelle giovanili del Cosenza prima di passare al Voghera nel 2003-2004, dove esordi in Serie D con 24 gettoni di presenza e 2 reti, e poi alla Spal nell’annata seguente, dove ha giocato le prime due gare da professionista in C1. Poi dal 2005- 2006 due anni alla Centese, con 29 apparizioni ed una marcatura. due alla Gelbison, dove ha vestito 59 volte il rossoblù con 15 realizzazioni, e sei mesi alla Turris, con 9 presenze ed una rete, tutti in quarta serie. Poi il passaggio all’Avellino nel gennaio 2009 dove ha calcato i campo di Serie D per sei mesi, con 17 apparizioni, e tre anni in C, con 94 presenze ed otto marcature.

Seguirono 5 anni consecutivi in Serie B dove tra campionato e coppa ha vestito la casacca irpina per 166 volte con 13 realizzazioni. Nelle ultime tre stagioni altrettanti tornei di Serie C disputati. Due sono stati giocati con la Casertana, con 51 presenze ed 11 gol, l’ultima con la Sambenedettese, con 27 gare e 5 marcature. Da oggi l’approdo alla Cavese.