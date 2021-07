Gelbison: salutato il mister Ferazzoli, domani la nuova meta del tecnico?

La Gelbison, a poche ore dalla chiusura del suo campionato di Serie D, nella serata di oggi ha annunciato l’addio al tecnico Giuseppe Ferazzoli. La società rossoblù, nei prossimi giorni, dovrebbe comunicare il nome del suo nuovo allenatore ovvero Gianluca Esposito fresco di addio alla Polisportiva Santa Marai. Per Ferazzoli, invece, si aprono le porte della Cavese, che nel pomeriggio ha reso noto di essere prossima a svelare il nome del mister per la stagione 2021-2022. Questo il post diramato dal sodalizio vallese.

Gelbison: saluto al tecnico Ferazzoli

L’ASD Gelbison comunica che, dopo una stagione esaltante dal punto di vista dei risultati raggiunti, la collaborazione tecnica con il Mister Pino Ferazzoli per scelta condivisa si interrompe .La Società augura al Tecnico le migliori fortune e di raggiungere risultati sempre più prestigiosi.

Le dichiarazioni del Presidente Maurizio Puglisi

“Mister Ferazzoli è una persona di spessore sia dal punto di vista umano che calcistico. Tanto ci ha dato in questa stagione esaltante per i colori RossoBlu. Cercheremo di fare tesoro di quanto ci ha trasmesso in termini di professionalità ed esperienza. All’Amico Pino che tanto mi ha dato sul piano umano, auguro le migliori fortune, con l’auspicio che le nostre strade che ora si dividono possano ricongiungersi nel tempo, magari e perché no nei professionisti, categoria che merita per la sua competenza e professionalità. Un abbraccio personale a Lui grato per la Sua Amicizia e Stima”.

Le parole di mister Ferazzoli

“Finita una stagione calcistica entusiasmante, volevo ringraziare il presidente Maurizio Puglisi e tutti i componenti della famiglia Gelbison per avermi concesso, insieme con i miei calciatori di metterci in mostra ed attirare attenzioni su di noi, per questo con grande cordialità e di comune accordo con la Società abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Un saluto ai tifosi e grazie per la splendida accoglienza….Pino Ferazzoli“.