10 pizze da non perdere questa estate 2021 nel Cilento

Dove mangiare un’ottima pizza questa estate nel Cilento? Ve lo diciamo noi. Ecco 10 pizze da non perdere nel Cilento per questa estate 2021. L’ordine è alfabetico e questa non vuole essere una classifica. Il Cilento è un territorio ricco di eccellenze e vi invitiamo a segnalarci tutte le pizzerie che a voi hanno lasciato il segno.

Anema e Sore

Pietro Mazza, ex calciatore, ha realizzato un punto d’incontro importante per gli amanti della buona pizza, a Capaccio. Il menu è vario così come gli antipasti. Buoni i fritti e sulle pizze c’è solo l’imbarazzo della scelta: si spazia molto fra le classiche della tradizione unite a gusti particolari e non scontati. L’impasto è ben idratato e la struttura del cornicione è pronunciata. Non mancano certo le fuori menù con prodotti freschi e stagionali. Una realtà easy, smart, che è diventata un punto di riferimento nell’area capaccese.

SS18 Km 90/700

84047 Capaccio (SA)

Tel.: (+39) 0828 1655030

Anema e pizza

Due giovani imprenditori – Cristian Aprile e Luca Criscuolo – hanno aperto, nel 2019, il loro ristorante “Anema e Pizza” nella zona alta del corso di Acciaroli. Un locale davvero molto carino con un’offerta gastronomica davvero invitante. Sulle pizze c’è davvero un lavoro importante: un impasto che sfiora l’80% di idratazione con una maturazione che arriva anche a 48 ore per garantire una digeribilità molto elevata. La scelta è ampia e diversificata: si parte dalle classiche come margherita, marinara, diavola (adorabile), bufalina, tante altre e non mancano quelle “d’autore”. Tante, tantissime pizze tutte da assaggiare.

Via Peter Willburger

84068 Acciaroli (SA)

Tel.: (+39) 334 7302719 Tel.: (+39) 331 8818825

Da Zero

Da Zero, pizza e territorio, ha diverse sedi in giro per l’Italia. La prima, però, è nata nel Cilento ed è proprio da qui che si è espansa diventando una catena a tutti gli effetti. I prodotti cilentani permettono di mantenere sempre una forte identità e la pizza è davvero buona. Sicuramente una buona scelta nel territorio cilentano. Forti sulle patatine fritte, fresche e gustosissime.

Via Angelo Rubino, 1

84078 Vallo della Lucania SA

Tel. +39 0974 717387

Gusto Pizza e Bun

Questo è l’anno in cui ad Agropoli nasce una nuova realtà nel mondo pizza: Ciro Manfredi apre il suo “Gusto Pizza e Bun”. La sua è una pizza napoletana contemporanea, con cornicione pronunciato e ben alveolato, sottili e ben digeribili. Ingredienti di primissima qualità, ricercati, che creano equilibrio e stupore sul disco pasta. La mano partenopea, unita alla materia prima cilentana, è una esperienza assolutamente da non perdere.

Lungomare San Marco, 156

84043 Agropoli SA

Tel. +39 0974 274368

L’ Eden

Siamo sempre nel territorio vallese ma, precisamente, ci troviamo a Pattano. L’Eden è sempre una garanzia su tutti i fronti: sulla pizza troviamo un impasto notevole con condimenti studiati e ben bilanciati. Antonio Veneri, pizzaiolo patron, svolge un lavoro di selezione continuo della materia prima, inserendo fra le varie referenze solo prodotti territoriali o eccellenze italiane. Una buona attenzione rivolta anche sul beverage con etichette di vini davvero interessanti.

Via Curci, 15

84078 Pattano – Vallo della Lucania (SA)

Tel.: (+39) 329 9756501

Non Solo Pane

Angelo Iannuzzi è un imprenditore cilentano che conosce davvero bene il fatto suo. È riuscito a captare un bisogno delle persone nel Cilento ed è riuscito a soddisfarlo. Il suo Non Solo Pane è aperto a tutte le esigenze: fritture, tavola calda (a pranzo), sushi e tante buone pizze. I prezzi sono nella norma. Le pizze partono da 4,00 € fino ad arrivare ad 8,00 € ed il mix sushi parte da 50,00 € 45 pezzi. Ovviamente si possono prendere anche porzioni più piccole. Non lasciatevi scappare la nuovissima sede a Casal Velino.

Via Angelo Rubino, 104

84078 Vallo della Lucania (SA)

Tel.: (+39) 0974 274990

Via Lungomare, Canale Tufolo

84040 Casal Velino SA

Storie di Pane

Paolo De Simone è un eccellente panificatore. È stato forse il primo che con la sua pizzeria Da Zero ha creato un concept dedicato alla pizze e territorio qui nel Cilento. Nel suo store Storie di Pane propone una pizza diversa da quella che usualmente si può trovare in giro: la vera pizza cilentana. Farine locali, prodotti dell’orto di famiglia, delizioso olio extravergine di oliva Cilento Dop e tanto amore e tradizione. Una pausa pazzesca, dalla routine quotidiana. Inoltre, pizza ripiena di verdure di campo, pizze a taglio e tantissime cose buonissime e di qualità.

Via A. Rubino, 1

84078 Vallo della Lucania (SA)

Tel: (+39) 0974 1870716

Via Italia 16 – 18

84047 Capaccio Scalo (SA)

Tel: (+39) 0828 1992897

Suscettibile VdL

Suscettibile Vdl ha fatto il suo ingresso nello scenario gastronomico vallese diversi anni fa, riscuotendo da subito un grande successo dai clienti che spesso sono venuti da diverse parti della regione per uno spicchio di pizza e un abbondante porzione di patatine rigorosamente fresche. L’impasto rimanda molto allo stile napoletano, con una corretta maturazione e un cornicione ben alveolato. In sala vi troverete sicuramente a vostro agio e ben coccolati grazie alla gentilezza e bravura di Gennaro Scola, figura insostituibile del luogo.

Via Niccolò Lettiero, 7

84078 Vallo della Lucania (SA)

Tel.: (+39) 0974 75907

U Vuttaro

U Vuttaro è una pizzeria che gode della “Vista sulla Dieta Mediterranea”. Nel cuore di Pioppi, Angelo, sforna profumate e invitanti pizze che fanno impazzire tutti. Il menù offre una scelta ampia con gusti tradizionali. Ogni sera è sempre sold-out quindi si consiglia vivamente di prenotare o scegliere come orario dopo le 22:00

Vico Venezia Maria Vinciprova, 3

84068 Pioppi SA

Tel. +39 347 1800739

Vinarte

La pizzeria Vinarte si trova sul lungomare San Marco di Agropoli e spicca per qualità e bontà. I pizzaioli – Elio Santosuosso e il suo secondo Nino Thomas Marino – propongono un disco pasta in stile contemporaneo con una buona selezione di condimenti. Nel locale è possibile mangiare anche panini, carni e piatti unici. Ottima selezione di vini nella cantina e buono il servizio cocktail.

Via San Marco, 96

84043 Agropoli SA

+39 333 5061480