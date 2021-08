Salernitana: gradevoli novità emerse nella giornata di ieri

In vista della prossima stagione di Serie A continua la preparazione della Salernitana, che ha annunciato di affrontare domani l’Aston Villa. I granata, in vista della prima di Coppa Italia in programma tra una settimana, stanno cercando di concludere qualche altra operazione di mercato. La dirigenza cercherà qualche altro calciatore da consegnare al tecnico Fabrizio Castori prima dello start ufficiale del nuovo anno calcistico.

L’annuncio della Salernitana dell’amichevole contro l’Aston Villa.

Welcome back to England. Ben 26 anni dall’ultima volta i granata sono pronti a ritornare in terra britannica. La Salernitana sfiderà l’Aston Villa FC in amichevole domenica 8 agosto alle ore 14 (ore 15 in Italia).

L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che domenica 8 agosto alle 15:00 (ora italiana) i granata di mister Fabrizio Castori affronteranno in amichevole l’Aston Villa presso il Villa Park di Birmingham. La partita si svolgerà a porte chiuse. La Salernitana tornerà così in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana. Per i granata sarà l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia.

Per il mercato granata arriva Fiorillo esce Cernigoi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Delfino Pescara 1936 per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’90 Vincenzo Fiorillo. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025.

La stessa società cede all’U.S.D. 1913 Seregno Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’95 Iacopo Cernigoi.

Continua la fase di preparazione

Continua la preparazione dei granata in vista dell’inizio della nuova stagione. Gli uomini di Fabrizio Castori durante la seduta di allenamento mattutina sono stati impegnati con un lavoro di forza e trasformazione in campo. La Salernitana di mister Castori affronterà, dopo l’amichevole con l’Aston Villa, poi lunedì 16 agosto la Reggina allo Stadio “Arechi” in Coppa Italia. La gara, in programma alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta su Canale 20.