Federico Bonazzoli: la punta della Samp approda a Salerno

Dopo l’amichevole con il Palermo di domenica scorsa a San Gregorio Magno Fabrizio Castori era parso fiducioso su possibili arrivi di mercato. In casa Salernitana oggi è stato annunciato l’innesto di Federico Bonazzoli attaccante classe ’97 con trascorsi con Inter, Torino. La punta arriva dalla Sampdoria e approda in granata in prestito e andrà a rinfoltire il reparto avanzato di Fabrizio Castori ancora a corto di soluzioni in attacco. Questi gli annunci diramati dal sodalizio fresco di promozione in Serie A, che ha reso noto la cessione di Orlando all’Alessandria e gli esiti della risonanza di Veseli.

L’annuncio dell’acquisto di Federico Bonazzoli e della cessione di Francesco Orlando

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione dell’attaccante classe ’97 Federico Bonazzoli.

La stessa società ha ceduto all’U.S. Alessandria Calcio 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e contro opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dell’attaccante classe ’96 Francesco Orlando.

Stop per Veseli: per lui trauma distorsivo al ginocchio destro

La risonanza magnetica effettuata dal calciatore Frederic Veseli presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo.