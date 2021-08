Due minuti per innamorarsi di Trentinara e a Trentinara: lo spot | VIDEO

Due minuti per innamorarsi di Trentinara e a Trentinara. È stato lanciato da qualche giorno sui social lo spot di promozione del territorio voluto dall’amministrazione Carione e realizzato da Gerardo Bellissimo.

Centoventi secondi per raccontare storia, tradizioni e attrazioni del paese che tutti ormai conoscono come paese dell’amore grazie alla leggenda di Saul e Isabella, al cartello Kiss Please e alla nuovissima Terrazza degli Innamorati.

Ma Trentinara è anche altro: il pane, le antiche architetture, il brivido della zipline Cilento in Volo, gli spazi verdi riservati ai più piccoli, il panorama mozzafiato. Non manca nulla nel breve ma suggestivo video che rivolge ai visitatori l’invito divenuto ormai un motto:

“Innamorati a Trentinara

Chiunque tu sia

Chiunque tu ami

Sei nel posto giusto.”