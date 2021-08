Trentinara celebra l’amore: inaugurata la Terrazza degli innamorati | VIDEO

TRENTINARA. Amore in Cilento fa sempre più rima con Trentinara. Nel piccolo centro cilentano è stata inaugurata ieri la Terrazza degli Innamorati alla presenza del presidente del Parco Tommaso Pellegrino e di molti sindaci del territorio. Il primo cittadino Rosario Carione ha espresso enorme soddisfazione trattandosi di un’opera che ha sottratto al degrado parte del centro del paese.

L’idea è stata del consigliere Michela Daniele che ha pensato di ritagliare un angolo per tutti gli innamorati proprio sullo splendido panorama che si affaccia sulla Preta Ncatenata, simbolo della leggenda degli amanti Saul e Isabella. Le panchine rosse, che rimandano alla lotta contro la violenza sulle donne, sono sormontate da particolari installazioni artistiche che celebrano l’amore in ogni sua forma.

Di fronte, anche la gradinata diventa un inno grazie all’opera della pittrice Emily Colangelo: l’albero della vita, i colori dell’arcobaleno e frasi d’amore fanno di ciascun gradino un’opera d’arte. La Terrazza degli Innamorati è solo l’ultimo dei lavori iniziati con il recupero di Via dell’Amore, l’installazione del cartello Kiss Please e della statua di Saul e Isabella sulla piazza panoramica. In occasione dell’inaugurazione è stato inoltre presentato lo spot di promozione del territorio che da oggi sarà lanciato in rete.

“Non stiamo facendo altro che valorizzare quello che abbiamo – ha dichiarato il sindaco Carione – il patrimonio culturale e quello paesaggistico. Abbiamo realizzato molti sogni ma non abbiamo ancora smesso di sognare.” A fargli eco il consigliere Michela Daniele: “A noi non interessa chi siate e chi amiate, ma che amiate così come si amarono Saul e Isabella: contro ogni forma di repressione e pregiudizio.”