“Se puoi sognarlo puoi farlo” Il Padel Village arriva ad Agropoli

“Se puoi sognarlo puoi farlo“, probabilmente è da questa citazione che, quattro amici campani, hanno preso spunto per provare a coronare il loro sogno; quel sogno ora è diventato realtà, a Settembre arriverà ad Agropoli il Padel Village.





Il Padel lo sport più praticato negli ultimi anni

Il Padel è uno sport di palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione di due porte laterali.

Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina esteticamente identica a quella da tennis. Con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.



Il Padel è senza dubbio lo sport del momento, lo sport più in crescita negli ultimi cinque anni. Lo dimostra proprio l’impennata di tessere Padel rilasciate dalla Federazione Italiana Tennis nell’ultimo anno. Nonostante, a causa del Covid-19 ci sono state chiusure e stop in vari settori, non si è placata la fame di Padel di migliaia di italiani, tra adulti e giovanissimi.



Il campo dove verrà realizzato il Padel Village

L’idea nasce da quattro amici campani tutti under 30, con la voglia di giocare “in casa”

L’idea nasce da due ragazzi agropolesi: Pasquale e Raffaele Lopardi e due ragazzi napoletani Guido Cerruti e Giovanni Salzano, tutti under 30 con la voglia di investire nel proprio territorio, a dimostrazione che, “giocare” in casa è una doppia gioia.

“La gioia e la soddisfazione di aver portato nella nostra città uno sport così praticato negli ultimi tempi, è motivo di orgoglio, abbiamo incontrato tante difficoltà, visionato tantissime strutture, ma non ci siamo mai arresi”– queste le parole degli ideatori di questo progetto ambizioso che arricchisce Agropoli ormai sempre più Città dello sport, prossimamente, infatti, è pronta ad investire in città anche una nota catena di distribuzione italiana dello sport con la vendita di abbigliamento e accessori sportivi.

Il progetto del Padel Village, è sostenuto dal Tennis Village Agropoli, nelle persone di Mimmo Gorga, il Direttore Angione e tutti i soci del Tennis Village.







Con l’arrivo del Padel, si creerà grande movimento nella provincia di Salerno. Questo progetto è la dimostrazione che ci sono tanti ragazzi, giovani, che sono pronti ad investire nel proprio territorio; senza rinnegare le proprie radici e ancora mettendosi in gioco affinche’ i sogni possano diventare sempre delle splendide realtà.



“Non si arriva in alto superando gli altri, si arriva in alto superando se stessi”, da amici a soci, Pasquale, Raffaele, Giulio e Giovanni, sono pronti ad accogliere, da settembre, tutti coloro che vorranno cimentarsi in questo sport, e poi perchè, certamente, nella vita, l’importante è divertirsi e mettersi in gioco sempre e comunque. In bocca al lupo ragazzi e buon Padel a tutti.