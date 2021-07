Vallo della Lucania: intitolata una strada a mons. GIuseppe Rocco Favale

Questa mattina è stata ufficialmente intitolata una via della Città di Vallo della Lucania a Mons. Giuseppe Rocco Favale, compianto Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Su richiesta del primo cittadino, Antonio Aloia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare una strada, già Via Valenzani, a Mons. Favale in memoria del servizio episcopale svolto dal 1989 fino al 2011.

Alla cerimonia presenti il Vescovo diocesano S.E. Mons. Ciro Miniero, il Sindaco Dott. Aloia, alcuni rappresentati del Comune e della Diocesi.

Chi era Giuseppe Rocco Favale

Nato a Irsina Giuseppe Rocco Favale ha frequentato il ginnasio-liceo e gli studi di teologia presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta.

Il 15 luglio 1962 è stato ordinato sacerdote.

Il 4 marzo 1989 è diventato vescovo di Vallo della Lucania. Riceverà l’ordinazione episcopale il 1º maggio 1989 a Irsina, suo paese natale, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’allora arcivescovo di Napoli il cardinale Michele Giordano.

Il 7 maggio 2011 papa Benedetto XVI aveva accettato le sue dimissioni per raggiunti limiti di età e nomina suo successore mons. Ciro Miniero.