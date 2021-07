Orria, arriva la compostiera di comunità

ORRIA. Il Comune, retto dal sindaco Mauro Inverso, ha deciso dove posizionare la compostiera di comunità fornita dalla Regione Campania.

La struttura che serve per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, è destinata alla località “Aria del Barone” alla frazione Piano Vetrale.

L’Ente ha ripreso il progetto di una vecchia delibera del 2017, che riguardava la realizzazione di un centro di raccolta RAEE (per i rifiuti elettronici), in quella zona, che però almeno fino ad oggi non ha avuto esecuzione.

Le compostiere di comunità vengono utilizzate per servire da poche decine ad alcune centinaia di famiglie, ma anche strutture come mense o alberghi. Il compostaggio di comunità è talvolta anche definito compostaggio elettromeccanico, qualora si utilizzino macchine elettromeccaniche (come spesso avviene in Italia).