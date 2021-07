Cilento, Metrò del mare in ritardo: rabbia degli operatori turisti

AGROPOLI. Sarebbe dovuto partire in un non precisato giorno di luglio, ma ad oggi del Metrò del Mare (o meglio delle Vie del Mare come si chiama oggi) non c’è alcuna notizia.

In realtà il servizio di collegamento dei porti turistici della Campania, tra cui quelli cilentani, è pronto ad essere attivato dopo che la Regione nei giorni scorsi ha destinato il necessario finanziamento di quasi 2 milioni di euro.

Metrò del mare fermo al palo

Fin ora gli unici trasporti marittimi in funzione sono quelli da Salerno alle isole di Ischia e Capri e alla Costiera amalfitana, oltre a quelli da Sapri alle Eolie, un servizio innovativo offerto dall’Alicost. Per i collegamenti da e per il Cilento, invece, fino ad oggi nessuna certezza.

I chiarimenti della Regione

Solo di recente da palazzo Santa Lucia hanno precisato che si sta lavorando per attivare il Metrò del Mare ma è la burocrazia (e il codice degli appalti) ad impedire che tutto avvenga con rapidità.

Non c’è possibilità di un affidamento diretto vista la cifra stanziata e le strade alternative richiedono tempi lunghi. Ma già oggi è atteso un incontro per trovare la soluzione.

Le polemiche

Tuttavia ciò non è bastato a placare le polemiche. Molti operatori turistici si dicono imbarazzati poiché diversi clienti chiedono lumi sul servizio senza che nessuno riesca a fornire le necessarie informazioni.

“Ho ricevuto tantissime richieste a cui non sono riuscito a dare risposta. Tanti turisti mi hanno chiesto di conoscere quando sarebbe stato attivato il Metrò del Mare, ma paradossalmente conoscevo orari e prezzi ma non la data in cui il servizio avrebbe funzionato”. Questo il il commento di un operatore del settore agropolese. E sono in tanti a sostenere la medesima tesi, tra titolari di attività e strutture ricettive, addetti agli infopoint.

“I turisti che vengono nelle nostre zone vogliono avere certezza dei servizi offerti, non si può dire che partirà il Metrò del mare senza sapere quando”, dice il titolare di una attività di Santa Maria di Castellabate.

Paradossalmente ci sono già prezzi e orari (vedi foto in basso), ma della data di attivazione nessuna informazione.

Orari e prezzi del Metrò del mare

Ulteriori criticità per il Metrò del Mare

A gettare ulteriori ombre sul servizio la condizione di alcune aree portuali come quelle di Palinuro, Casal Velino e Pisciotta interessate da lavori o da problemi di insabbiamento.